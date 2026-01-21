Puente reconoce que el infrafinanciamiento de Rodalies puede provocar accidentes

El ministro español de Transportes, Oscar Puente, se ha rendido a la evidencia respecto al accidente ferroviario en Gelida. El responsable político de la red de transporte público ha admitido la responsabilidad del Estado en el caos que ha sufrido el país en las últimas horas. En una comparecencia ante los medios, Puente ha reconocido que «el infrafinanciamiento» que sufre desde hace décadas el servicio de trenes de Cataluña «agrava su vulnerabilidad», y lo expone a incidentes como el que ha detenido toda la circulación por las vías del Principado. «Rodalies arrastra infrafinanciamiento y deterioro de las infraestructuras, y además tiene un trazado muy singular que transcurre por lugares muy complejos», como el punto donde se accidentó el convoy.

Según Puente, la infraestructura se deteriora con especial gravedad en zonas con mucha vegetación, o bien con «taludes importantes» como el que provocó la caída del muro en Gelida. «No solo es un trazado deteriorado por falta de financiamiento, sino que también es singular», ha añadido. A pesar de los problemas que asume en las infraestructuras catalanas, ha reivindicado la labor del ejecutivo de Pedro Sánchez. «En financiamiento estamos haciendo todo lo que podemos para resolver la situación», ha asegurado.

El director del Congreso Nacional de Junts, Josep Maria Cruset, durante una rueda de prensa en la sede del partido / Mariona Puig / ACN

«No es un hecho aislado»

Después de la rueda de prensa de Puente, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Josep Maria Cruset, ha señalado hacia él como responsable último de los incidentes. El diputado independentista, sin embargo, lo sitúa en la misma línea que sus predecesores en cuanto al abandono de las infraestructuras catalanas. «Hoy el responsable se llama Puente, ayer era Ábalos, y antes De la Serna o Pastor. Cambian los nombres, pero la mala gestión es la misma», ha sentenciado. En este sentido, defiende que el accidente en Gelida, «no es un hecho aislado ni puntual», sino que proviene «de años y años de falta de ejecución presupuestaria y de inversiones de los gobiernos del estado español en Cataluña».