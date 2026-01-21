El portaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya, David Cid, ha exigit al Govern que els trens sigui “l’única prioritat” en infraestructures i aparqui l’ampliació de l’aeroport del Prat fins que no se solucioni la situació de caos que viu la xarxa de Rodalies i mitjana distància. Després de l’accident mortal a l’R4 a Gelida (Alt Penedès), Cid ha advertit l’executiu de Salvador Illa que “li va la legislatura en això”. “Fins que Regionals i Rodalies no funcionin, quin sentit té plantejar debat sobre altres infraestructures?”, ha reflexionat.
“Tornem a insistir, per activa i per passiva, i això crec que és una cosa que ha d’entendre el Govern. Li ho hem dit moltes vegades, li va la legislatura en això, la màxima i única prioritat en infraestructures en aquest país ha de ser Rodalies i Regionals”, ha defensat el diputat dels Comuns, i ha reclamat un acord de país per no prioritzar qüestions com l’aeroport o fer més carreteres: “Si tenim Rodalies que va com va, que la majoria dels dies funciona com una tartana, amb situacions com les que hem viscut, quin sentit té que encara hi hagi qui estigui plantejant que la prioritat sigui l’aeroport per portar més turistes?”
Preguntat per si demanaran responsabilitats i també si seran en forma de dimissions, David Cid ha dit que volen anar “pas a pas” i primer escoltar les explicacions que s’han de donar per part del Govern i d’Adif, que és el titular de la infraestructura. En aquest sentit, ha demanat la compareixença al Parlament de les conselleres de Territori i d’Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque i Núria Parlon, que ja han demanat comparèixer a la cambra catalana. També s’ha mostrat partidari que els responsables d’Adif també han de donar les explicacions pertinents, sigui a la cambra catalana o al Congrés dels Diputats.
Critica la “incompressible” manca d’informació del Govern als usuaris
D’altra banda, David Cid ha qualificat d'”absolutament incomprensible” la manca d’informació sobre la suspensió del servei de Rodalies que s’han trobat molts treballadors a les estacions, i ha demanat garantir que les persones que no hagin pogut arribar al seu lloc de treball no en tinguin cap conseqüència. “Per nosaltres en aquests moments la seguretat dels treballadors i dels usuaris és clau. Per tant, reclamem al Govern que la recuperació del servei es faci atenent el principi de seguretat”, ha defensat el portaveu dels Comuns, que ha reclamat també que els serveis alternatius haurien de funcionar “com un rellotge”.