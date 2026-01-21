El portavoz de los Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha exigido al Gobierno que los trenes sean «la única prioridad» en infraestructuras y aparque la ampliación del aeropuerto del Prat hasta que no se solucione la situación de caos que vive la red de Rodalies y media distancia. Tras el accidente mortal en la R4 en Gelida (Alt Penedès), Cid ha advertido al ejecutivo de Salvador Illa que «le va la legislatura en esto». «Hasta que Regionales y Rodalies no funcionen, ¿qué sentido tiene plantear debate sobre otras infraestructuras?», ha reflexionado.

«Volvemos a insistir, por activa y por pasiva, y esto creo que es algo que debe entender el Gobierno. Se lo hemos dicho muchas veces, le va la legislatura en esto, la máxima y única prioridad en infraestructuras en este país debe ser Rodalies y Regionales», ha defendido el diputado de los Comuns, y ha reclamado un acuerdo de país para no priorizar cuestiones como el aeropuerto o hacer más carreteras: «Si tenemos Rodalies que va como va, que la mayoría de los días funciona como una tartana, con situaciones como las que hemos vivido, ¿qué sentido tiene que aún haya quien esté planteando que la prioridad sea el aeropuerto para traer más turistas?»

Preguntado por si pedirán responsabilidades y también si serán en forma de dimisiones, David Cid ha dicho que quieren ir «paso a paso» y primero escuchar las explicaciones que deben dar el Gobierno y Adif, que es el titular de la infraestructura. En este sentido, ha pedido la comparecencia en el Parlamento de las consejeras de Territorio e Interior de la Generalitat, Sílvia Paneque y Núria Parlon, que ya han solicitado comparecer en la cámara catalana. También se ha mostrado partidario de que los responsables de Adif también deben dar las explicaciones pertinentes, sea en la cámara catalana o en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid | ACN

Critica la «incomprensible» falta de información del Gobierno a los usuarios

Por otro lado, David Cid ha calificado de «absolutamente incomprensible» la falta de información sobre la suspensión del servicio de Rodalies que se han encontrado muchos trabajadores en las estaciones, y ha pedido garantizar que las personas que no hayan podido llegar a su lugar de trabajo no tengan ninguna consecuencia. «Para nosotros en estos momentos la seguridad de los trabajadores y de los usuarios es clave. Por lo tanto, reclamamos al Gobierno que la recuperación del servicio se haga atendiendo el principio de seguridad», ha defendido el portavoz de los Comuns, quien ha reclamado también que los servicios alternativos deberían funcionar «como un reloj».