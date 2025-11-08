Un nuevo frente de tormentas se acerca a Cataluña y provocará precipitaciones en todo el país, aunque estas serán débiles y dispersas. Después de que Protección Civil enviara un mensaje de alerta por las lluvias torrenciales de este jueves y se produjeran numerosas afectaciones en calles inundadas y deslizamientos, vuelven las precipitaciones a lo largo de la mañana del sábado.

Durante esta madrugada se han registrado precipitaciones en las comarcas tarraconenses que a lo largo del día se dispersarán por otros puntos del territorio. En general, se acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes, aunque podrán ser abundantes en la vertiente norte del Pirineo y en puntos de la mitad sur.

A partir del mediodía, las lluvias se restringirán progresivamente a puntos del cuadrante noreste, de donde también desaparecerán progresivamente a media tarde.

#PrediccióDemà



🌧️ Mañana con lluvia.

⛅ Tarde con apertura de claros.

🌬️ Viento con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, en las Terres de l'Ebre y en el Empordà.



Más detalles:👇: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/LPliegSrzj — Meteocat (@meteocat) November 7, 2025

A pesar de esto, en el extremo norte del Pirineo se esperan precipitaciones durante todo el sábado, donde podrán ser más abundantes.

¡Buenos días! 🌧️ Tenemos precipitación débil en general en muchos puntos. En Constantí (Tarragonès) se han acumulado 20 mm esta noche. 🌧️ La temperatura ha subido en Ponent, mientras que en el resto se mantiene similar. 🌡️ pic.twitter.com/Q4iO7nycFf — Meteocat (@meteocat) November 8, 2025

Domingo vuelve la estabilidad

Durante la tarde el cielo se mantendrá muy nublado hasta primera hora, cuando pueden comenzar a abrirse claros una vez ya hayan terminado las lluvias.

Además, el Meteocat alerta que soplará viento moderado durante el día, pero que puede tener puntos fuertes en algunos momentos del día, sobre todo en las Terres de l’Ebre y en las comarcas del Pirineo.

Estas precipitaciones que marcarán la mañana del sábado se dispersarán completamente durante el domingo, cuando se prevén cielos despejados y poco nublados.