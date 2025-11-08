El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tornen les precipitacions arreu de Catalunya: fins quan plourà?
Emma Monrós Rosell
08/11/2025 08:39

Un nou front de tempestes s’apropa a Catalunya i provocarà precipitacions arreu del país, tot i que aquestes seran febles i disperses. Després que Protecció Civil enviés un missatge d’alerta per les pluges torrencials d’aquest dijous i es donessin nombroses afectacions en carrers inundats i esllavissades, tornen les precipitacions al llarg del matí de dissabte.

Durant aquesta matinada s’han registrat precipitacions a les comarques tarragonines que al llarg del dia es dispersaran per altres punts del territori. En general, s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants, si bé podran ser abundants al vessant nord del Pirineu i a punts de la meitat sud.

A partir del migdia, les pluges es restringiran progressivament a punts del quadrant nord-est, d’on també desapareixeran progressivament a mitja tarda.

Malgrat això, a l’extrem nord del Pirineu s’esperen precipitacions durant tot el dissabte, on podran ser més abundants.

Diumenge torna l’estabilitat

Durant la tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat fins a primera hora, quan poden començar a obrir-se clarianes un cop ja s’hagin acabat les pluges.

A més, el Meteocat alerta que bufarà vent moderat durant el dia, però que pot tenir punts forts en alguns moments del dia, sobretot a les Terres de l’Ebre i a les comarques del Pirineu.

Aquestes precipitacions que marcaran el matí de dissabte es dispersaran completament durant el diumenge, quan es preveuen cels serens i poc ennuvolats.

