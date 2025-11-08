Un nou front de tempestes s’apropa a Catalunya i provocarà precipitacions arreu del país, tot i que aquestes seran febles i disperses. Després que Protecció Civil enviés un missatge d’alerta per les pluges torrencials d’aquest dijous i es donessin nombroses afectacions en carrers inundats i esllavissades, tornen les precipitacions al llarg del matí de dissabte.
Durant aquesta matinada s’han registrat precipitacions a les comarques tarragonines que al llarg del dia es dispersaran per altres punts del territori. En general, s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants, si bé podran ser abundants al vessant nord del Pirineu i a punts de la meitat sud.
A partir del migdia, les pluges es restringiran progressivament a punts del quadrant nord-est, d’on també desapareixeran progressivament a mitja tarda.
#PrediccióDemà— Meteocat (@meteocat) November 7, 2025
🌧️ Matí amb pluja.
⛅ Tarda amb obertura de clarianes.
🌬️ Vent amb ratxes molt fortes a cotes altes del Pirineu, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà.
Més detalls:👇: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/LPliegSrzj
Malgrat això, a l’extrem nord del Pirineu s’esperen precipitacions durant tot el dissabte, on podran ser més abundants.
Bon dia! 🌧️ Tenim precipitació feble en general a molts punts. A Constantí (Tarragonès) s’han acumulat 20 mm aquesta nit. 🌧️ La temperatura ha pujat a Ponent, mentre que a la resta es manté semblant. 🌡️ pic.twitter.com/Q4iO7nycFf— Meteocat (@meteocat) November 8, 2025
Diumenge torna l’estabilitat
Durant la tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat fins a primera hora, quan poden començar a obrir-se clarianes un cop ja s’hagin acabat les pluges.
A més, el Meteocat alerta que bufarà vent moderat durant el dia, però que pot tenir punts forts en alguns moments del dia, sobretot a les Terres de l’Ebre i a les comarques del Pirineu.
Aquestes precipitacions que marcaran el matí de dissabte es dispersaran completament durant el diumenge, quan es preveuen cels serens i poc ennuvolats.