Per què les alertes meteorològiques de Protecció Civil sonen tan fort i espanten?

“L’alarma és tan estrident que tinc tanta pressa en apagar-la que no tinc temps de llegir el missatge, i em quedo sense saber per què hi ha una alarma”. “Demà no moriré ofegat per la pluja perquè acabo de morir d’un infart per l’alarma.” “Això de l’alarma espanta tant que aniria bé que avisessin abans. Una alarma de l’alarma”. “Abans de morir per les pluges segurament algú morirà de l’infart”. Aquests són només algunes de les impressions que diversos usuaris han deixat a través de les xarxes socials sobre l’alerta de Protecció Civil que es va enviar pocs minuts abans de les deu de la nit d’aquest dimecres als mòbils de la majoria dels ciutadans catalans avisant de la previsió de pluges torrencials.
L'alarma és tan estrident que tinc tanta pressa en apagar-la que no em dona temps a llegir el missatge, i em quedo sense saber perquè hi ha una alarma pic.twitter.com/dM7levgy9u— genís roca (@genisroca) November 5, 2025
Més enllà de la sorna i la ironia de la majoria dels comentaris, sembla clar que una part important de la població no entén per què les alarmes sonen tenen un so tan estrident fins al punt que poden arribar a espantar l’usuari que les rep d’imprevist. Sobre aquesta qüestió n’ha parlat aquest matí la subdirectora del Departament de Protecció Civil, Imma Solé. En una entrevista al programa El Món a RAC1, Solé ha estat preguntada per si no caldria moderar d’alguna forma aquest avís per casos en els quals el perill no sigui tan elevat, trobant un “punt intermedi entre el no-res i l’excés” en l’alerta.
“Tens tota la raó. Aquest enviament d’alertes ens permetrà fer-ho en un futur pròxim, però, de moment, aquesta eina encara no està preparada tecnològicament per fer aquest avís amb una estridència menor, que és el que nosaltres busquem i sabem que tindrem. Quan ho tinguem podrem modular molt millor. Ara no ens és possible perquè només tenim una forma d’enviament i creiem que era necessari”, ha respost. I ha afegit: “Ahir érem davant d’una situació que havia de tenir lloc de nit, que havíem de veure com venia i que la gent se’ns anava a dormir. Era o avisar-los ahir a la nit sobre el possible perill de l’endemà o fer-ho a primera hora del matí que ja és tard i tothom està sortint de casa per portar els nens a l’escola i anar a treballar. Per això volíem avisar, perquè tothom estigués alerta”.
Com desactivar el so sense perdre el missatge
En la mateixa entrevista, Solé també ha explicat que el sistema d’enviament d’alertes no acaba d’entendre les majúscules i els símbols i que per això intenten posar el missatge com és fàcil possible. Sobre l’avís i el fet que desaparegui el text un cop proves de parar l’alarma, la subdirectora ha apuntat que abaixant el volum del nostre telèfon podem desactivar ràpidament el so sense perdre el missatge.