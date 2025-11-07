El front de tempestes que aquest dijous ha deixat intensitats elevades de pluja ja és història, i aquest divendres serà un dia d’impàs a l’espera d’un nou embossament d’aire fred que portarà més ruixats de cara a dissabte, tot i que no preveiem una tongada tan general de precipitació. Aquest divendres serà un dia d’impàs després de les fortes tempestes d’ahir dijous. Però la treva no durarà ni 24 hores, ja que aquesta nit s’espera l’entrada d’un nou front de precipitacions que entrarà per Ponent i afectarà bona part de la meitat oest de Catalunya.
La jornada començarà amb alguns bancs de boira a diversos punts, sobretot al nord de la Catalunya Central, però els núvols baixos es dissiparan ben aviat. A les comarques del nord i nord-est hi haurà núvols més compactes, que poden deixar algun ruixat puntual, però que també s’acabaran dissipant. De fet, el cel estarà totalment tapat a la cara nord del Pirineu, on hi ha hagut precipitacions en forma de neu a partir dels 1.800 metres.
De cara al vespre d’aquest divendres, s’espera que l’entrada del nou front de precipitacions pel terç oest deixi precipitacions, que s’estendran progressivament fins a la resta de la meitat oest al final del dia. La pluja, a diferència de la jornada de dijous, no deixarà grans acumulacions d’aigua i, en general, s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants. De fet, a hores d’ara no hi ha activada cap alerta per intensitat de pluja.
Pluja a qualsevol punt del país i neu al Pirineu
El dissabte arrencarà amb la mateixa tònica. Fins a migdia s’espera precipitació feble i dispersa a qualsevol punt del país, localment moderada als dos extrems del litoral català. Tot i això, Protecció Civil no ha activat cap avís per intensitat de pluja en cap punt del territori. A partir d’aleshores, la pluja es restringirà a punts del litoral d’on també desapareixerà al llarg de la tarda. La inestabilitat de dissabte desapareixerà diumenge, que serà un dia molt més estable i assolellat. Independentment, a l’extrem nord del Pirineu, on el cel romandrà cobert tota la jornada, s’espera precipitació al llarg del dia. La cota de neu se situarà entre els 1.800 i els 2.000 metres, localment més baixa de matinada al Pirineu.