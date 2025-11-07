

El frente de tormentas que este jueves dejó intensidades elevadas de lluvia ya es historia, y este viernes será un día de transición a la espera de una nueva bolsa de aire frío que traerá más chubascos de cara al sábado, aunque no prevemos una tanda tan general de precipitación. Este viernes será un día de transición después de las fuertes tormentas de ayer jueves. Pero la tregua no durará ni 24 horas, ya que esta noche se espera la entrada de un nuevo frente de precipitaciones que entrará por Ponent y afectará buena parte de la mitad oeste de Cataluña.

La jornada comenzará con algunos bancos de niebla en varios puntos, sobre todo al norte de la Cataluña Central, pero las nubes bajas se disiparán pronto. En las comarcas del norte y noreste habrá nubes más compactas, que pueden dejar algún chubasco puntual, pero que también se acabarán disipando. De hecho, el cielo estará totalmente cubierto en la cara norte del Pirineo, donde ha habido precipitaciones en forma de nieve a partir de los 1.800 metros.

De cara a la tarde de este viernes, se espera que la entrada del nuevo frente de precipitaciones por el tercio oeste deje precipitaciones, que se extenderán progresivamente hasta el resto de la mitad oeste al final del día. La lluvia, a diferencia de la jornada de jueves, no dejará grandes acumulaciones de agua y, en general, se acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes. De hecho, en estos momentos no hay activada ninguna alerta por intensidad de lluvia.

Calles mojadas en Mollerussa durante un episodio de lluvia intensa generalizada en Cataluña | Oriol Bosch (ACN)

Lluvia en cualquier punto del país y nieve en el Pirineo

El sábado arrancará con la misma tónica. Hasta mediodía se espera precipitación débil y dispersa en cualquier punto del país, localmente moderada en los dos extremos del litoral catalán. Aun así, Protección Civil no ha activado ningún aviso por intensidad de lluvia en ningún punto del territorio. A partir de entonces, la lluvia se restringirá a puntos del litoral de donde también desaparecerá a lo largo de la tarde. La inestabilidad del sábado desaparecerá el domingo, que será un día mucho más estable y soleado. Independientemente, en el extremo norte del Pirineo, donde el cielo permanecerá cubierto toda la jornada, se espera precipitación a lo largo del día. La cota de nieve se situará entre los 1.800 y los 2.000 metros, localmente más baja de madrugada en el Pirineo.