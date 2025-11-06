El temporal de tormentas que ha barrido Cataluña esta mañana ha dejado inundaciones e incidencias destacadas, sobre todo en algunas zonas del Vallés y en la comarca de la Selva. El teléfono de emergencias ha recibido 924 llamadas, muchas de ellas en la comarca del Vallés Occidental (323 llamadas), pero también en ciudades del área metropolitana como Sabadell (132), Barcelona (81) y Cerdanyola del Vallés (54). La mayoría de llamadas se han concentrado a primera hora de la mañana y los equipos de emergencia han tenido que atender a 26 personas, ninguna de ellas de gravedad.

Por otro lado, los Bomberos de la Generalitat han atendido 377 avisos por el temporal hasta las 13 horas, los últimos registros del día publicados. La mayoría de estos avisos, 213 concretamente, son de la región metropolitana Norte, que también incluye el Vallés, una de las dos zonas más afectadas. El resto de avisos son en Girona, donde el Servicio Meteorológico de Cataluña mantiene el aviso por lluvias, y en la región metropolitana Sur (41 avisos), Terres de l’Ebre (21), Lleida (17), Centro (8) y Tarragona (4). Los Bomberos de Barcelona, que actúan de manera independiente, han tenido que enfrentar 38 emergencias, en una veintena han requerido asistencias técnicas y un total de 16 avisos estaban relacionados con rescates en ascensores.

Los Agentes Rurales han reforzado la vigilancia en aquellas zonas más críticas, sobre todo en zonas de barrancos ríos y rieras. El temporal ha obligado a cerrar algunos accesos, como el del parque Fluvial del Besòs, que ha crecido notablemente y ha inundado todo el cauce del río. Las autoridades piden no confiarse por la reducción de las tormentas y mantenerse lejos de los cauces ni cruzar vados o puntos bajos.

Una mujer con una capa y un paraguas caminando por el Puente de Piedra de Girona | Berta Artigas Fontàs (ACN)

Problemas de movilidad

La lluvia también ha afectado la movilidad de algunas carreteras. La autovía C-17 ha quedado cerrada durante un kilómetro a la altura de Mollet del Vallès y se han desviado algunos vehículos por el interior del municipio y por la C-33. También se ha cerrado la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès. Rodalies también se ha visto afectada, con incidencias notables en la R15, que ha quedado detenida hasta el mediodía entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro. Los problemas de tensión en la catenaria y otras incidencias también han afectado a los usuarios de la R4, R2, R13 y R14.

Todo esto se suma a medio millar de cancelaciones en el Aeropuerto del Prat. «La mala meteorología, con fuertes tormentas está afectando las operaciones y ocasionando regulaciones por seguridad», ha avisado a los usuarios el principal aeropuerto catalán. Una de las compañías más afectadas ha sido Vueling, que no ha podido operar con Roma, Málaga, Manchester, Londres y Palma.

Registros importantes de lluvia en el Vallés

El temporal ha comenzado a sacudir el país en el oeste con 86 litros en Castellcir (Moianès) y 83 litros por metro cuadrado en Caldes de Montbui (Vallés Oriental). A lo largo de la mañana también se han registrado cifras destacadas en Sabadell (77 litros) y, más hacia el sur, en zonas de las Terres de l’Ebre o la Ribera d’Ebre, con registros también superiores a los 60 litros.