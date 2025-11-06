El temporal de tempestes que ha escombrat Catalunya aquest matí ha deixat inundacions i incidències destacades, sobretot en algunes zones del Vallès i a la comarca de la Selva. El telèfon d’emergències ha rebut 924 trucades, moltes d’elles a la comarca del Vallès Occidental (323 trucades), però també en ciutats de l’àrea metropolitana com Sabadell (132), Barcelona (81) i Cerdanyola del Vallès (54). La majoria de trucades s’han concertat a primera hora del matí i els equips d’emergència han hagut d’atendre 26 persones, cap d’elles de gravetat.
D’altra banda, els Bombers de la Generalitat han atès 377 avisos pel temporal fins a les 13 hores, els últims registres del dia publicats. La majoria d’aquests avisos, 213 concretament, són de la regió metropolitana Nord, que també inclou el Vallès, una de les dues zones més afectades. La resta d’avisos són a Girona, on el Servei Meteorològic de Catalunya manté l’avís per pluges, i a la regió metropolitana Sud (41 avisos), Terres de l’Ebre (21), Lleida (17), Centre (8) i Tarragona (4). Els Bombers de Barcelona, que actuen amb independència, han hagut de fer front a 38 emergències, en una vintena han requerit assistències tècniques i un total de 16 avisos tenien a veure amb salvaments als ascensors.
Els Agents Rurals han reforçat la vigilància en aquelles zones més crítiques, sobretot en zones de barrancs rius i rieres. El temporal ha obligat a tallar alguns accessos, com el del parc Fluvià del Besòs, que ha crescut notablement i ha inundat tota la llera del riu. Les autoritats demanen no confiar-se per la reducció de les tempestes i mantenir-se lluny de les lleres ni travessar guals o punts baixos.
Problemes de mobilitat
La pluja també ha afectat la mobilitat d’algunes carreteres. L’autovia C-17 ha quedat tallada durant un quilòmetre a l’altura de Mollet del Vallès i s’han desviat alguns vehicles per l’interior del municipi i per la C-33. També s’ha tallat la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès. Rodalies també s’ha vist afectada, amb incidències sonades a l’R15, que ha quedat aturada fins al migdia entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d’un mur. Els problemes de tensió la catenària i altres incidències també han fet patir els usuaris de l’R4, R2, R13 i R14.
Tot plegat se suma a mig miler de cancel·lacions a l’Aeroport del Prat. “La mala meteorologia, amb fortes tempestes està afectant les operacions i ocasionant regulacions per seguretat”, ha avisat als usuaris el principal aeroport català. Una de les companyies més afectades ha estat Vueling, que no ha pogut operar amb Roma, Màlaga, Manchester, Londres i Palma.
Registres importants de pluja al Vallès
El temporal ha començat a sacsejar el país a l’oest amb 86 litres a Castellcir (Moianès) i 83 litres per metre quadrat a Caldes de Montbui (Vallès Oriental). Al llarg del matí també s’han registrat xifres destacades a Sabadell (77 litres) i, més cap al sud, en zones de les Terres de l’Ebre o la Ribera d’Ebre, amb registres també superiors als 60 litres.