Alerta per pluges torrencials i crida a “extremar precaucions”

Protecció Civil ha enviat aquest dimecres a la nit un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials que s’esperen aquesta matinada i durant el matí, especialment al litoral i prelitoral de Catalunya. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha demanat “extremar les precaucions” davant d’un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d’aigua per metre quadrat en mitja hora.
Parlon ha alertat, sobretot, que cal tenir prudència a les primeres hores del dia a la zona sud del país, quan els desplaçaments matinals coincidiran amb les tempestes fortes. Les pluges seran intenses, però es mouran amb rapidesa, entrant per la zona sud de matinada i ascendint fins a les comarques gironines ja cap al migdia.
Tant la consellera com Protecció Civil han subratllat els missatges que es repeteixen quan es donen les previsions de pluja, i ha recordat que cal evitar els desplaçaments innecessaris i tampoc es recomana acostar-se a les rieres i els barrancs, “encara que no plogui”, ha afegit. En aquest sentit, ha recomanat als propietaris d’automòbils que aparquen a les rieres, que si no els han retirat abans de la mitjanit ja no ho facin, per “evitar accidents no desitjats”.
Afectacions a les comarques de Barcelona al matí
Abans de Parlon ha intervingut la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, que ha explicat que a les nou de la nit la tempesta descarregava amb força a l’Aragó, i que s’espera que a Catalunya la precipitació arribi cap a la mitjanit.
Durant les primeres hores de la matinada el temporal tindrà “punts intensos” a les Terres de l’Ebre, però es pronostica que a partir de les cinc arribaran al litoral i al prelitoral de Tarragona.
Cap a les vuit del matí s’hauran desplaçat fins a les comarques de Barcelona, on hi pot haver pics de fins a 60 litres per metre quadrat en mitja hora. Ja a partir del migdia la tempesta es desplaçarà a les comarques de Girona.
A més, durant tota la nit es farà un reforç des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per fer un seguiment “constant” de les pluges. “Si veiem que l’episodi es complica podem prendre altres mesures”, ha indicat Parlon, que ha subratllat que l’objectiu és “protegir la població”.