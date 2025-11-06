L’alerta de Protecció Civil que es va enviar quinze minuts abans de les deu de la nit d’aquest dimecres als mòbils de la majoria dels ciutadans catalans avisant de la previsió de pluges torrencials ha portat cua a les xarxes socials pel soroll estrident que té. Però aquest no és l’únic aspecte en el qual s’han fixat els usuaris d’X, ja que molts també s’han queixat pels idiomes en els quals estava escrit l’avís. Molts ciutadans van rebre dos avisos, un en català i castellà i un altre en castellà i anglès, però hi ha usuaris que han fet pública la seva indignació perquè només han rebut la segona de les dues alertes.
“Per quina raó he rebut l’alerta al mòbil en anglès i castellà, i no pas en català que és el meu idioma?”, “El meu està configurat en català i l’alerta l’he rebut primer en castellà i en la segona pàgina en català. Subordinació lingüística”, “jo el tinc configurat en català i he rebut l’alerta en castellà i anglès” o “el tinc en català i l’alerta d’ahir em va arribar bilingüe. Primer català i després castellà”. Aquests són alguns dels missatges que es poden llegir a X sobre la polèmica que ha suscitat perquè hi ha hagut gent que s’ha queixat que no ha rebut el missatge en català. També ha dit la seva l’actor Joel Joan. “Què és aquesta puta merda en espanyol i anglès?”, ha preguntat.
Què és aquesta puta merda en espanyol i anglès? De debò? Sou merda! pic.twitter.com/8BW9LIMLnC— Joel Joan (@JoelJoanJuve) November 5, 2025
El tuit de l’actor ha estat molt comentat pels seus seguidors, que li han fet avinent que havia rebut dos avisos i li han demanat que es fixés en el número 2 que hi ha dins del triangle d’alerta. “S’han enviat dues notificacions una en català i castellà i l’altra en castellà i anglès”, li ha detallat un usuari que, d’altra banda, ha constatat la presència “doble” del castellà. “El meu està configurat en català i l’alerta l’he rebut primer en castellà i en la segona pàgina en català. Subordinació lingüística”, li ha constatat un altre usuari. “A mi en català i argentí”, ha ironitzat un altre.
Caràcters especials en el segon missatge en castellà
Un altre problema que hi ha hagut en les alertes enviades ahir és que en el segon avís, el que estava en castellà i anglès- contenia caràcters especials en les lletres que anaven accentuades, un problema recurrent en aquest tipus de missatges. De fet, el coordinador d’Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, coincidint amb la prova que Protecció Civil va fer fa tres dies, es va preguntar “Per què sempre hi ha problemes als caràcters especials d’avisos d’emergències?”
En aquest sentit, exposava que “mai es pot assumir que el receptor, en situació crítica, pugui desxifrar bé aquests errors” si hi ha, per exemple, 7-8 entre accents i eles geminades. “Cal garantir amb urgència una intel·ligibilitat al 100%”, va reclamar. Amb tot, Dengra veia bé fer aquest tipus de proves, però va recordar que “ja van gairebé dos anys d’alertes en què d’una manera o altra, mai en tenim cap plenament intel·ligible en català i sense errors”. “És un tema que hauria de preocupar als gestors”, va sentenciar.