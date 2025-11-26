Els treballadors de Protecció Civil han reclamat al Govern que es materialitzi la creació d’un cos propi, i que s’estableixi un calendari per tenir una concreció sobre quan es tirarà endavant perquè els professionals puguin tenir estabilitat. “Catalunya necessita un sistema robust i preparat per respondre a temps real a situacions d’emergència”, ha reclamat els membres de la Direcció General de Protecció Civil aquest dimecres en una roda de premsa al Parlament.
En aquesta roda de premsa, Jaume López, un dels portaveus del grup, ha lamentat que “no s’ha fet cap acció al respecte” per a la creació del cos propi, després que el Parlament aprovés el 30 de gener la proposta amb el suport del PSC, Junts, PP, Comuns, CUP i AC. Un fet que no implicaria cap cost addicional perquè es tractara d’actualitzar la llei.
“La nostra feina no és administrativa, sinó operativa, tècnica i immediata”, ha assegurat López, que ha lamentat que Protecció Civil no té el “reconeixement jurídic que es correspon a la realitat”. En aquest sentit, ha apuntat que la situació de Protecció Civil és especialment preocupant al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), on el 95% dels caps de sala són interins i el 70% haurà de marxar el pròxim any, segons les dades que ha aportat.
Perduda “d’experiència acumulada”
A més, ha assegurat que els problemes amb l’interinatge també afecte els professionals de l’operativa territorial, on es perd “experiència acumulada”. “És un coneixement que no es pot improvisar i substituir d’un dia per l’altre”, han subratllat.
Noemí Sans, portaveu també de Protecció Civil, ha subratllat que “és hora que Catalunya tingui un cos de Protecció Civil fort”, reivindicant que els treballadors d’aquest servei volen “poder accedir a unes places pròpies, especialitzades i adaptades” a la seva feina.
Per últim, han volgut posar en valor la necessitat de crear un cos propi davant dels reptes del canvi climàtic i els riscos creixents que aquest implica, ja que consideren que es produiran cada cop episodis més extrems i recurrents, pel que serà necessari un equip que “segueixi preservant els coneixements i reforci les estructures”.