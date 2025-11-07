El Ministeri d’Interior preveu afegir canvis al sistema ES-Alert per enviar avisos per situacions de menys risc. L’anunci es produeix després que aquest dijous el Parlament de Catalunya ha aprovat una moció en què s’insta el Govern a revisar els protocols per “millorar” l’activació del sistema “buscant un equilibri entre l’excés i el defecte”. De fet, l’alerta que Protecció Civil va enviar quinze minuts abans de les deu de la nit d’aquest passat dimecres als mòbils de la majoria dels ciutadans catalans avisant de la previsió de pluges torrencials va generar una allau de crítiques pel so tan estrident. També hi va haver queixes per la presència doble del castellà als avisos.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que es preveu incloure sons menys estridents en els avisos per situacions d’un risc baix i, a més, l’usuari podrà configurar el seu telèfon per rebutjar-les. Soler ha detallat en declaracions a 3Cat que el govern espanyol ja té l’eina en previsió i desenvolupada, i vindria a ser “com una mena de prealerta”, diferent de l’alerta més generalitzada com la que es va enviar dimecres. En aquest sentit, ha explicat que aquest preavís anirà acompanyat d’un so “menys insistent” i es podrà deshabilitar en la configuració del telèfon mòbil si l’usuari considera que no li interessa rebre-les. Tot i això, encara no hi ha una data prevista per començar a utilitzar aquest segon tipus d’avís.
Soler ha explicat que el sistema ES-Alert respon a una directriu europea que insta cada país a crear una plataforma d’avisos com aquesta. La plataforma la crea i la gestiona el Ministeri d’Interior, que defineix com són els avisos a la ciutadania i es coordina amb les comunitats autònomes per si cal fer-hi modificacions. En aquest sentit, la sotsdirectora de Protecció Civil ha recordat que és una eina “jove, que es va començar a testar el 2023, i té molt marge de millora i “desenvolupament” per endavant. Un d’aquests desenvolupaments és la “gradació d’alertes menys estridents, menys incisives en la vida de la persona i que també doni la possibilitat d’anul·lar-la”.
Una millora pensada per a col·lectius vulnerables
D’altra banda, la sotsdirectora de Protecció Civil ha manifestat que, en part, la inclusió d’aquesta prealerta ve motivada perquè en situacions de prevenció i emergència els preocupa especialment com fan arribar els missatges als col·lectius vulnerables, com, per exemple, “els que tenen problemes de salut mental”. “De vegades, aquests sons estridents els afecten moltíssim”, ha subratllat. D’altra banda, i malgrat l’enrenou creat per l’estrident avís de dimecres, el Govern ha assegurat que el missatge ES-Alert va tenir un impacte en la mobilitat arreu de Catalunya. En aquest sentit, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va remarcar que a l’àrea de Barcelona hi va haver “una reducció de 22.000 vehicles respecte al mateix dia de l’any anterior”.