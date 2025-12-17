Les inundacions d’aquest dimarts a Badalona han reobert la polèmica sobre l’enviament de missatges d’alerta als mòbils per avisar de tempestes fortes o d’aiguats imminents. L’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, va assegurar que havia rebut una alerta de la Generalitat cap a les 15.45 per la previsió de pluja intensa al Barcelonès i especialment a Badalona –que després va compartir a les seves xarxes socials–, però va qüestionar que Protecció Civil decidís no enviar cap missatge ES-Alert per avisar directament la ciutadania com ha fet en altres ocasions.
Des de Protecció Civil, que a mitja tarda van activar el pla Inuncat en fase d’alerta pels aiguats, ha justificat la decisió per la imprevisibilitat dels aiguats que va escombrar el litoral barceloní aquest dimarts. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que a primera hora el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveia episodis de pluja intensa de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora i s’havia posat en prealerta els municipis del litoral i el prelitoral de l’àrea de Barcelona. Al migdia, el seguiment de la situació meteorològica va detectar un empitjorament de les previsions i van avisar els municipis més afectats, entre els quals hi havia Badalona, i van demanar que els ajuntaments comuniquessin qualsevol incidència.
⚠️ S'activa en Alerta el pla #INUNCAT— Protecció civil (@emergenciescat) December 16, 2025
El @meteocat ha fet un avís d'observacio de xàfecs de més de 100 l/m2 en 24 h al Barcelonès, especialment a Badalona ⛈️
La pluja intensa continuarà, com a mínim durant 1h
Cal evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència❗️ pic.twitter.com/8waBLjsW81
Les inundacions de Badalona, un fenomen localitzat i imprevisible
No va ser fins a les 18.30 que es va tenir coneixement de les primeres afectacions importants –com el col·lapse de molts punts de Badalona, talls de llum a diversos barris de la ciutat o les inundacions al metro– i, com que cap suposava un risc greu per a la vida de les persones, Protecció Civil va decidir que no calia enviar cap alerta als mòbils. El Govern defensa que va ser una tempesta molt localitzada i que, malgrat que van caure més de 100 litres per metre quadrat, era un fenomen difícil de preveure.