Impotència i desesperació a les Terres de l’Ebre per les destrosses dels aiguats

Les Terres de l’Ebre recuperen a poc a poc la normalitat després dels aiguats del cap de setmana i comproven els estralls del nou temporal entre la impotència i la desesperació. Les pluges torrencials, que han descarregat gairebé 300 litres per metre quadrat a Santa Bàrbara i Mas de Barberans, al Montsià, han deixat un reguitzell de cases inundades, vehicles destrossats, camins esborrats, ponts malmesos i carreteres impracticables. Els veïns d’Amposta, la Ràpita, Alcanar, Godall, Freginals o Santa Bàrbara encara s’estaven recuperant de la destrucció de l’últim temporal i, sense temps per descansar, s’enfronten de nou a la desolació.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que, tot i la “inestabilitat” meteorològica, la situació està “molt més normalitzada” i confia que aquest dimecres es puguin aixecar les restriccions a la mobilitat. Mentrestant, els veïns dels pobles més afectats han reprès les tasques de neteja de les destrosses del temporal i esperen que la Generalitat no els abandoni i arribin les ajudes promeses. Encara hi ha zones “molt afectades”, segons Interior, i queda molta feina a fer.
Un centenar de voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja s’han desplaçat fins a la zona per ajudar en les tasques de neteja i reconstrucció als pobles afectats pels aiguats. Des de l’Espai Cultural de Campredó, a Tortosa (Baix Ebre), i sota la coordinació dels ajuntaments i els Bombers, s’han organitzat grups i s’ha repartit maquinària en diferents “sectors de treball” prioritaris per posar-se en marxa tan aviat com es pugui. No hi ha temps a perdre i la gent ho sap. La cap del servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha assegurat que els voluntaris podrien continuar sobre el terreny fins dimecres si cal.
Temor per l’impacte al camp
A Santa Bàrbara, un dels pobles més colpejats per les pluges, els veïns fa dos dies que treuen fang i aigua de les cases. L’aigua va arribar a superar el mig metre i els Bombers van efectuar diversos rescats de persones atrapades a dins de cotxes i cases. Hi ha molts de baixos inundats i el que realment ens preocupa i hem de començar a avaluar són les infraestructures agrícoles”, explicava en declaracions a l’ACN l’alcalde, Josep Lluís Gimeno. L’altra gran preocupació són els danys que hagin pogut patir les infraestructures agràries, ja que les pluges han arribat just quan arrancava la collita de l’oliva. “És una cosa vital per al món agrícola i més en un moment tan sensible com ara, que tenim la collita”.
Uns quants quilòmetres més al sud, a Godall, el diumenge es van viure escenes de pànic pel desbordament del barranc. “En un segon la barrancada va entrar dins de casa, l’aigua duia molta força, era molt agressiva, i va rebentar les portes”, relata Araceli Villalbí, una veïna del poble. Va sortir nedant amb la seva gossa en braços i va salvar la vida, però va perdre tota la resta perquè l’aigua arribava fins al sostre. Uns altres veïns van haver de foradar una paret per poder pujar al pis superior. La gent més gran no havia vist mai una crescuda així. “Està canalitzat, però no va poder resistir i ho va arrasar tot”. El temporal ha deixat una cinquantena de cases afectades, de les quals quatre han patit un dany estructural greu. L’alcalde, Alexis Albiol, ha demanat a la Generalitat i a la Diputació de Tarragona que no els deixin sols.
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ja reivindicava el dilluns més implicació del Govern per agilitzar les ajudes als municipis afectats. Només a Amposta el consistori calcula que el temporal ha deixat danys per valor de dos milions d’euros en instal·lacions municipals i estima que els privats poden haver patit fins i tot més. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat aquest dimecres que les ajudes pel temporal començaran a arribar en 15 dies. La Generalitat ha reservat 10 milions en ajudes directes i 50 milions més en crèdits a través de l’Institut Català de Finances (ICF), mentre que la Diputació de Tarragona té 4,3 milions preparats per ajudar els municipis.