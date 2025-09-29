Les fortes pluges que des d’aquest diumenge estan caient a les Terres de l’Ebre han posat en alerta Protecció Civil, que ha activat el pla Inuncat a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. El Departament d’Educació ha anunciat la suspensió de les classes a ambdues comarques per precaució, ja que durant la nit ha plogut amb molta intensitat. Protecció Civil ha avisat que el risc d’inundacions persistirà fins al migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha reunit telemàticament amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per conèixer l’evolució de les pluges.
⚠️ Davant l’actualització de la previsió de pluges torrencials fins al migdia al Montsià i Baix Ebre, se suspèn tota l’activitat educativa avui en aquestes comarques. Eviteu desplaçaments i activitats a l’exterior. No us acosteu ni creueu rieres, torrents o barrancs. Si us arriba…— Educació (@educaciocat) September 29, 2025
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) havia registrat fins a les 7.00 de la matinada 248,4 litres per metre quadrat a Amposta (Montsià), 178,1 litres als Alfacs (Montsià), 121,7 litres a l’Aldea (Baix Ebre) i 89,8 litres a les Cases d’Alcanar (Montsià). Les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l’Aldea en només mitja hora. “A la zona baixa ens inundem tres cops l’any. Com que l’aigua baixa sense canalitzar pels carrers, la séquia mare no dona l’abast, es col·lapsa el sistema i ens entra un pam d’aigua al magatzem”, ha explicat a l’ACN un dels veïns afectats pels aiguats, que ha reclamat a l’Ajuntament d’Amposta que executi unes obres que està previst que comencin abans d’acabar l’any. L’alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha avançat que demanarà la declaració de zona catastròfica.
📍 A Amposta i els Alfacs s’ha batut el rècord de precipitació diària amb el que portem de dilluns (són estacions amb 33 i 31 anys d’antiguitat, respectivament).— Meteocat (@meteocat) September 29, 2025
⏱️ A Amposta, en només 2 h aquesta matinada, s’han acumulat 🌧️ fins a 171 mm! pic.twitter.com/Z7QigCE6wH
Davant la previsió que continuïn les pluges durant tot el dia, Protecció Civil demana evitar els desplaçaments i no acostar-se a les zones inundables. També s’ha enviat un missatge als mòbils de les zones afectades informant de la suspensió i amb consells per evitar ensurts durant els aiguats. La Conferència Hidrogràfica de l’Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.
Carreteres tallades per les pluges torrencials a les Terres l’Ebre
L’episodi de pluges d’aquesta matinada ha obligat a tallar tres carreteres a les Terres de l’Ebre. Es tracta de la C-12 d’Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A l’N340 s’està donant pas alternatiu a Amposta. Els Bombers de la Generalitat han rebut 16 avisos fins a primera hora, cap de gravetat, mentre que el telèfon 112 ha rebut 55 trucades, sobretot al Baix Ebre (16) i al Montsià (16). Per municipis destaquen Xerta (16) i Amposta (9).
Els Bombers han desplegat un dispositiu especial a les comarques més afectades i han desplaçat efectius de les unitats Grup d’Actuacions Especials (GRAE), del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i un helicòpter a parcs de Bombers i unitats de les comarques del sud del país.
Els aiguats han provocat problemes en el servei elèctric a diversos municipis, segons ha confirmat Endesa. A Mas de Barberans (Montsià) han estat sense llum des de les 22.40 del diumenge fins al voltant de les 10.00 d’aquest matí, ja que les dificultats per accedir a la zona han retardat les reparacions. També s’han registrat problemes de subministrament a la Ràpita i a Campredó i la Galera hi ha un centenar d’abonats sense llum, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Estacions del Meteocat on més ha plogut (11.00 h)
|Amposta
|248.4 mm
|els Alfacs
|178.1 mm
|l’Aldea
|121.7 mm
|les Cases d’Alcanar
|89.8 mm
|Illa de Buda
|64.3 mm
|Aldover
|53.0 mm
|Mas de Barberans
|52.8 mm
|el Perelló
|48.6 mm
|PN dels Ports
|43.8 mm
|Ulldecona – els Valentins
|40.5 mm
Previsió del temps d’avui, 29 de setembre
Durant el matí el cel estarà molt ennuvolat a la meitat sud del país i amb més clarianes a la meitat nord, tot i que amb el pas de les hores els núvols guanyaran protagonisme arreu. A l’extrem sud de les Terres de l’Ebre el cel estarà cobert pels aiguats que cauran durant tot el dia. A partir del migdia també pot ploure al Pirineu i el Prepirineu, però seran ruixats de poca intensitat, res a veure amb els del Montsià i el Baix Ebre. Les temperatures baixaran en general.