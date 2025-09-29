Las fuertes lluvias que desde este domingo están cayendo en las Tierras del Ebro han puesto en alerta a Protección Civil, que ha activado el plan Inuncat en las comarcas del Baix Ebre y del Montsià. El Departamento de Educación ha anunciado la suspensión de las clases en ambas comarcas por precaución, ya que durante la noche ha llovido con mucha intensidad. Protección Civil ha avisado que el riesgo de inundaciones persistirá hasta el mediodía. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido telemáticamente con el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para conocer la evolución de las lluvias.

⚠️ Ante la actualización de la previsión de lluvias torrenciales hasta el mediodía en el Montsià y Baix Ebre, se suspende toda la actividad educativa hoy en estas comarcas. Eviten desplazamientos y actividades en el exterior. No se acerquen ni crucen riachuelos, torrentes o barrancos. Si les llega… — Educación (@educaciocat) September 29, 2025

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) había registrado hasta las 7:00 de la madrugada 248,4 litros por metro cuadrado en Amposta (Montsià), 178,1 litros en los Alfacs (Montsià), 121,7 litros en la Aldea (Baix Ebre) y 89,8 litros en las Casas de Alcanar (Montsià). Las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en Amposta y 27,6 en la Aldea en solo media hora. “En la zona baja nos inundamos tres veces al año. Como el agua baja sin canalizar por las calles, la acequia principal no da abasto, se colapsa el sistema y nos entra un palmo de agua en el almacén”, ha explicado a la ACN uno de los vecinos afectados por las inundaciones, que ha reclamado al Ayuntamiento de Amposta que ejecute unas obras que está previsto que comiencen antes de finalizar el año. El alcalde de la ciudad, Adam Tomàs, ha adelantado que pedirá la declaración de zona catastrófica.

📍 En Amposta y los Alfacs se ha batido el récord de precipitación diaria con lo que llevamos de lunes (son estaciones con 33 y 31 años de antigüedad, respectivamente).

⏱️ En Amposta, en solo 2 h esta madrugada, se han acumulado 🌧️ hasta 171 mm! pic.twitter.com/Z7QigCE6wH — Meteocat (@meteocat) September 29, 2025

Ante la previsión de que continúen las lluvias durante todo el día, Protección Civil pide evitar los desplazamientos y no acercarse a las zonas inundables. También se ha enviado un mensaje a los móviles de las zonas afectadas informando de la suspensión y con consejos para evitar sustos durante las inundaciones. La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre.

Carreteras cortadas por las lluvias torrenciales en las Tierras del Ebro

El episodio de lluvias de esta madrugada ha obligado a cortar tres carreteras en las Tierras del Ebro. Se trata de la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bárbara y la Sénia y la TV-3314 entre Godall y Ulldecona. En la N340 se está dando paso alternativo en Amposta. Los Bomberos de la Generalitat han recibido 16 avisos hasta primera hora, ninguno de gravedad, mientras que el teléfono 112 ha recibido 55 llamadas, sobre todo en el Baix Ebre (16) y en el Montsià (16). Por municipios destacan Xerta (16) y Amposta (9).

La N-340 entre la Ràpita y Amposta cortada este domingo por las inundaciones / ACN

Los Bomberos han desplegado un dispositivo especial en las comarcas más afectadas y han desplazado efectivos de las unidades Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) y un helicóptero a parques de Bomberos y unidades de las comarcas del sur del país.

Las inundaciones han provocado problemas en el servicio eléctrico en varios municipios, según ha confirmado Endesa. En Mas de Barberans (Montsià) han estado sin luz desde las 22:40 del domingo hasta alrededor de las 10:00 de esta mañana, ya que las dificultades para acceder a la zona han retrasado las reparaciones. También se han registrado problemas de suministro en la Ràpita y en Campredó y la Galera hay un centenar de abonados sin luz, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Estaciones del Meteocat donde más ha llovido (11:00 h)

Amposta 248.4 mm los Alfacs 178.1 mm la Aldea 121.7 mm las Casas de Alcanar 89.8 mm Isla de Buda 64.3 mm Aldover 53.0 mm Mas de Barberans 52.8 mm el Perelló 48.6 mm PN de los Puertos 43.8 mm Ulldecona – los Valentins 40.5 mm

Previsión del tiempo de hoy, 29 de septiembre

Durante la mañana el cielo estará muy nublado en la mitad sur del país y con más claros en la mitad norte, aunque con el paso de las horas las nubes ganarán protagonismo en todas partes. En el extremo sur de las Tierras del Ebro el cielo estará cubierto por las lluvias que caerán durante todo el día. A partir del mediodía también puede llover en el Pirineo y el Prepirineo, pero serán chubascos de poca intensidad, nada que ver con los del Montsià y el Baix Ebre. Las temperaturas bajarán en general.