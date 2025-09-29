El episodio de lluvias torrenciales en las Tierras del Ebro termina sin incidentes graves

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha dado por cerrado el episodio de lluvias torrenciales que ha azotado las Tierras del Ebro en las últimas horas y ha asegurado que “lo peor ya ha pasado”. La consejería ha confirmado que no se han producido incidencias graves y ha celebrado que la población haya tomado en serio la alerta enviada por Protección Civil. Ante la previsión de lluvias fuertes durante toda la mañana, el Departamento de Educación ha suspendido las clases en el Montsià y el Baix Ebre, las comarcas más afectadas, y Protección Civil había pedido precaución a la hora de realizar desplazamientos.

Cuando el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) confirme que el episodio de lluvias va “en descenso”, se enviará un nuevo mensaje a la población para desactivar la alerta e informar que a partir del martes se recuperará la normalidad en la zona. El jefe del Área de Predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), Santi Segalà, ha pedido no “bajar la guardia” hasta que haya confirmación oficial del fin de la alerta. “Cuando llueve sobre mojado es importante continuar en alerta”, ha indicado la consejera, que ha pedido “prudencia”. Al mediodía habrá una nueva reunión del comité técnico del plan Inuncat para seguir la situación.

El barranco de la Galera en la alta de Masdenverge (Montsià) baja lleno por los aguaceros / ACN

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) había registrado hasta las 9.30 251,7 litros por metro cuadrado en Amposta (Montsià), 182,1 litros en los Alfacs (Montsià), 125,5 litros en l’Aldea (Baix Ebre) y 91,7 litros en las Casas de Alcanar (Montsià). En Amposta han caído 52,4 litros por metro cuadrado en solo media hora. “En la zona baja nos inundamos tres veces al año. Como el agua baja sin canalizar por las calles, la acequia madre no da abasto, se colapsa el sistema y nos entra un palmo de agua en el almacén”, ha explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) uno de los vecinos afectados por los aguaceros.

En las estaciones de Amposta y los Alfacs se han batido los récords de precipitación diaria, que databan de hace 33 y 31 años, respectivamente. En la capital del Montsià se han registrado 171 litros por metro cuadrado en solo dos horas esta madrugada.

Registros de lluvia acumulada en las estaciones del Meteocat

Amposta 251.7 mm los Alfacs 182.1 mm l’Aldea 125.5 mm las Casas de Alcanar 91.7 mm Isla de Buda 67.0 mm Aldover 56.3 mm Mas de Barberans 54.9 mm el Perelló 50.0 mm PN de los Puertos 46.2 mm Ulldecona – los Valentins 41.2 mm

Seguirá ampliación