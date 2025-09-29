L’episodi de pluges torrencials a les Terres de l’Ebre acaba sense incidents greus

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha donat per tancat l’episodi de pluges torrencials que ha escombrat les Terres de l’Ebre en les últimes hores i ha assegurat que “el pitjor ja ha passat”. La conselleria ha confirmat que no s’han produït incidències greus i ha celebrat que la població s’hagi pres seriosament l’alerta enviada per Protecció Civil. Davant la previsió de pluges fortes durant tot el matí, el Departament d’Educació ha suspès les classes al Montsià i el Baix Ebre, les comarques més afectades, i Protecció Civil havia demanat precaució a l’hora de fer desplaçaments.
Quan el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) confirmi que l’episodi de pluges va “a la baixa”, s’enviarà un nou missatge a la població per desactivar l’alerta i informar que a partir de dimarts es recuperarà la normalitat a la zona. El cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Santi Segalà, ha demanat no “abaixar la guàrdia” fins que hi hagi confirmació oficial de la fi de l’alerta. “Quan plou sobre mullat és important continuar en alerta”, ha indicat la consellera, que ha demanat “prudència”. Al migdia hi haurà una nova reunió del comitè tècnic del pla Inuncat per fer seguiment de la situació.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) havia registrat fins a les 9.30 251,7 litres per metre quadrat a Amposta (Montsià), 182,1 litres als Alfacs (Montsià), 125,5 litres a l’Aldea (Baix Ebre) i 91,7 litres a les Cases d’Alcanar (Montsià). A Amposta han caigut 52,4 litres per metre quadrat en només mitja hora. “A la zona baixa ens inundem tres cops l’any. Com que l’aigua baixa sense canalitzar pels carrers, la séquia mare no dona l’abast, es col·lapsa el sistema i ens entra un pam d’aigua al magatzem”, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) un dels veïns afectats pels aiguats.
A les estacions d’Amposta i els Alfacs s’han batut els rècords de precipitació diària, que dataven de fa 33 i 31 anys, respectivament. A la capital del Montsià s’han registrat 171 litres per metre quadrat en només dues hores aquesta matinada.
Registres de pluja acumulada a les estacions del Meteocat
|Amposta
|251.7 mm
|els Alfacs
|182.1 mm
|l’Aldea
|125.5 mm
|les Cases d’Alcanar
|91.7 mm
|Illa de Buda
|67.0 mm
|Aldover
|56.3 mm
|Mas de Barberans
|54.9 mm
|el Perelló
|50.0 mm
|PN dels Ports
|46.2 mm
|Ulldecona – els Valentins
|41.2 mm
Seguirà ampliació