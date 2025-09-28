Protecció Civil no suspendrà, de moment, la jornada escolar d’aquest dilluns a les Terres de l’Ebre. La decisió arriba després que les previsions mostrin que el màxim d’intensitat de pluja en aquesta zona de Catalunya es produeixi durant aquesta nit de diumenge a dilluns. Rosa Mata, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), en una atenció als mitjans recollida per l’ACN ha assenyalat que si les pluges no tenen una gran mobilitat i es mantenen estàtiques les administracions catalanes tindrien un “cert marge” per llançar una nova alerta a la població “de bon matí” i poder adoptar totes aquelles mesures que fossin necessàries per resguardar la població catalana.
Les primeres pluges gairebé torrencials
Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha assenyalat que durant la tarda d’aquest diumenge ja s’han registrat les primeres grans pluges i fins i tot s’han registrat algunes “gairebé torrencials” en alguns punts i pot haver-hi xàfecs “estàtics” que acumulin aigua. “A la Terra Alta és en aquestes zones on ja fa unes hores que està plovent de manera intensa. S’han registrat ja intensitats gairebé torrencials, 38 litres per metre quadrat en mitja hora a l’estació del Parc Nacional dels Ports, on ja porten registres de més de 50-55 litres per metre quadrat”, ha destacat Segalà.
El cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha assenyalat que durant la nit d’aquest diumenge a dilluns es registrin les pluges més intenses al sud de Catalunya i destaquen que la naturalesa de les precipitacions serà “força estàtica”, un dels motius pels quals s’han activat els avisos de situació meteorològica de perill (Avisos SMP). “Aquests xàfecs poden ser estàtics, poden quedar-se quiets en un mateix lloc, i això ja sabem que en el territori de Catalunya, de fet ho hem patit en les Terres de l’Ebre en anys precedents, pot provocar problemes perquè la gran quantitat d’aigua que pot caure en algunes hores pot produir problemes”, ha assenyalat.
Demanen evitar els desplaçaments i extremar les precaucions
Les previsions de fortes pluges fan que des de Protecció Civil hagin demanat a la població que eviti els desplaçaments -a peu o amb vehicle-. Mata ha assenyalat que s’eviti la mobilitat “si no és estrictament necessari, m’atreviria a dir vital, evitem els desplaçaments en aquestes zones, sobretot des de les 8 del vespre fins a les 2 de la matinada”. Un dels altres aspectes que des de Protecció Civil posen èmfasi és sobre l’autoprotecció i extremar les precaucions: “El que sempre diem: no creuar rius, torrents, rieres, i, per part dels municipis, amb els seus efectius, que intentin senyalitzar, intentin vigilar al màxim aquestes zones de risc i si convé tancar els accessos en aquestes zones que puguin estar més afectades o on ja coneixem que hi pot haver més risc”.