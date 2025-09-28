Catalunya està en alerta per la possibilitat de fortes pluges aquest diumenge i dilluns, especialment localitzades al sud de Catalunya. Aquests fets han motivat que tant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) hagin augmentat la vigilància als torrents i barrancs de la conca de l’Ebre davant la possibilitat de crescudes sobtades produïdes per les possibles pluges. Des del servei de Protecció Civil, a més, també han informat que el cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya també ha intensificat la seva vigilància en les zones que es podrien veure afectades per les fortes pluges i eventuals crescudes de rius, rieres torrents i barrancs. “Extremeu precaucions i allunyeu-vos de zones inundables”, reclamen des de Protecció Civil.
Qui també ha reforçat el servei ha estat el cos de Bombers de la Generalitat, qui ha dotat de més recursos el seu dispositiu per donar una millor resposta a les possibles emergències i la simultaneïtat de serveis que es produeixin per les fortes pluges, i per això s’ha activat un reforç de personal a diferents parcs i unitats operatives com a mesura preventiva. Un seguit de mesures preventives que han anat acompanyades d’altres com l’obertura de parcs de bombers voluntaris, el reforç de posicions de comandament i de Tècnics Especialistes d’Operadors de Control (TEOC) de les Sales de Control de les Regions d’Emergències afectades o el reforç del Grup d’Emergències Mèdiques.
Els organismes @aigua_cat i @CH_Ebro i també efectius @agentsruralscat estan fent avui una intensificació de la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades a torrents i barrancs sobretot a la conca de l'Ebre.— Protecció civil (@emergenciescat) September 28, 2025
Extremeu precaucions i allunyeu-vos de zones inundables pic.twitter.com/NiWhvoZf6R
Protecció Civil descarta, de moment, suspendre escoles aquest dilluns
El servei de Protecció Civil ha descartat, de moment, suspendre escoles aquest dilluns per les fortes pluges al sud del territori català. En declaracions recollides per l’ACN, Rosa Mata, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha destacat que el màxim d’intensitat de pluja a les Terres de l’Ebre s’espera que es produeixi aquesta nit i assenyala que encara hi hauria “cert marge” per llançar una nova alerta a la població “de bon matí” i prendre les mesures adients.