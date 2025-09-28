Cataluña está en alerta por la posibilidad de fuertes lluvias este domingo y lunes, especialmente localizadas al sur de Cataluña. Estos hechos han motivado que tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) hayan aumentado la vigilancia en los torrentes y barrancos de la cuenca del Ebro ante la posibilidad de crecidas repentinas producidas por las posibles lluvias. Desde el servicio de Protección Civil, además, también han informado que el cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña también ha intensificado su vigilancia en las zonas que podrían verse afectadas por las fuertes lluvias y eventuales crecidas de ríos, arroyos, torrentes y barrancos. «Extremen precauciones y aléjense de zonas inundables», reclaman desde Protección Civil.

No te lo puedes perder Protección Civil descarta suspender escuelas el lunes y registra lluvias fuertes

Quien también ha reforzado el servicio ha sido el cuerpo de Bomberos de la Generalitat, que ha dotado de más recursos su dispositivo para dar una mejor respuesta a las posibles emergencias y la simultaneidad de servicios que se produzcan por las fuertes lluvias, y por ello se ha activado un refuerzo de personal en diferentes parques y unidades operativas como medida preventiva. Una serie de medidas preventivas que han ido acompañadas de otras como la apertura de parques de bomberos voluntarios, el refuerzo de posiciones de mando y de Técnicos Especialistas de Operadores de Control (TEOC) de las Salas de Control de las Regiones de Emergencias afectadas o el refuerzo del Grupo de Emergencias Médicas.

Los organismos @aigua_cat y @CH_Ebro y también efectivos @agentsruralscat están intensificando hoy la vigilancia ante la posibilidad de crecidas repentinas en torrentes y barrancos sobre todo en la cuenca del Ebro.



Extremen precauciones y aléjense de zonas inundables pic.twitter.com/NiWhvoZf6R — Protección civil (@emergenciescat) 28 de septiembre de 2025

Protección Civil descarta, de momento, suspender escuelas este lunes

El servicio de Protección Civil ha descartado, de momento, suspender escuelas este lunes por las fuertes lluvias en el sur del territorio catalán. En declaraciones recogidas por la ACN, Rosa Mata, jefa de guardia del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT), ha destacado que el máximo de intensidad de lluvia en las Terres de l’Ebre se espera que se produzca esta noche y señala que aún habría «cierto margen» para lanzar una nueva alerta a la población «a primera hora» y tomar las medidas adecuadas.