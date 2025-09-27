Protecció Civil activa el pla Inuncat per la previsió de pluges fortes diumenge i dilluns

Catalunya viurà un final de cap de setmana i un inici de la pròxima setmana extremadament mogut en l’àmbit climatològic. Les previsions de pluges fortes per diumenge i dilluns a la meitat oest i el sud de Catalunya han fet que des del servei de Protecció Civil hagin activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions (Inuncat) pel perill d’aquestes pluges.
Des del Servei Meteorològic de Catalunya, a més, s’ha emès un avís per intensitat de pluja a partir d’aquest diumenge a les dues del migdia i que no tindrà final fins al dilluns al vespre. El Meteocat alerta que les pluges poden ser tan intenses que arribin a superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat occidental del territori i al sud del país, especialment, al Baix Ebre i el Montsià. Les pluges, tal com indiquen les previsions, poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra petita. De fet, al Baix Ebre i el Montsià l’avís d’acumulació de pluja indica que es poden arribar a superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores des del diumenge al migdia fins el vespre de dilluns.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) September 27, 2025
➡ Dg. 14:00 a dl. 20:00 h.
➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts
➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/xAX13OfEY0
#ProteccióCivil activem en Alerta el pla #INUNCAT per intensitat de pluja— Protecció civil (@emergenciescat) September 27, 2025
Es poden superar els 20l/m² en 30min demà a la tarda i fins dilluns a la meitat oest, i amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre, on també es preveu pluja acumulada de més de 100 l/m² en 24h#AlertaCat pic.twitter.com/RNuE2RC7dw
Protecció Civil demana extremar les precaucions
El servei de Protecció Civil ha demanat als ciutadans de Catalunya que en les zones que es poden veure afectades per aquestes pluges s’extremin les precaucions “en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat de precipitacions que localment poden ser intenses” i recorden que és recomanable evitar travessar, a peu o en vehicle, espais on les pluges puguin descarregar amb força i provocar inundacions o crescudes de rius, rieres i barrancs.