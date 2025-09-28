El Govern demana “màxima precaució” davant l’alerta per pluges torrencials

Catalunya es prepara per a un nou episodi de pluges torrencials. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va activar aquest dissabte l’avís davant l’arribada de xàfecs que descarregaran amb una forta intensitat a la meitat oest i el sud del territori i aquest diumenge ha elevat el nivell de perill a molt alt en almenys dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià. Davant aquesta situació extremadament delicada, el Govern ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris durant la jornada d’avui.
El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha utilitzat les xarxes socials per demanar “màxima precaució” davant l’alerta per fortes pluges, tot remarcant la importància d’evitar trepitjar a zones inundables i de seguir les recomanacions dels serveis d’emergències. Al seu torn, des de Protecció Civil demanen “extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat de precipitacions que localment poden ser intenses”. Així, recomanen com també feia el president Illa evitar travessar rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) September 28, 2025
➡ Dg. 08:00 a dt. 02:00 h.
➡ Llindar que es pot superar: >40 mm en 30 minuts
➡ Grau de perill màx. 🔴 5/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Z80OzTjk81
200 litres per metre quadrat en 24 hores
Cal recordar que Protecció Civil té activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions (Inuncat) per intensitat de pluja a partir d’aquest diumenge a les dues de la tarda i fins dilluns al vespre. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat occidental del territori, i amb més probabilitat al sud del país. Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de pluja acumulada que pot superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores el diumenge a partir del migdia i fins a la tarda de dilluns al Baix Ebre i al Montsià.
En la mateixa línia s’ha pronunciat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que també ha emès alertes per pluges i tempestes a Catalunya. Es tracta d’un avís taronja davant la previsió que a partir de les tres de la tarda es puguin acumular entre 40 i 80 litres al litoral i prelitoral de la demarcació de Tarragona i a Lleida. Es poden registrar 120 litres en tres o quatre hores.