El Gobierno pide «máxima precaución» ante la alerta por lluvias torrenciales

Cataluña se prepara para un nuevo episodio de lluvias torrenciales. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) activó este sábado el aviso ante la llegada de chubascos que descargarán con una fuerte intensidad en la mitad oeste y el sur del territorio y este domingo ha elevado el nivel de peligro a muy alto en al menos dos comarcas, el Baix Ebre y el Montsià. Ante esta situación extremadamente delicada, el Gobierno ha hecho un llamado a extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada de hoy.

El mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha utilizado las redes sociales para pedir «máxima precaución» ante la alerta por fuertes lluvias, resaltando la importancia de evitar zonas inundables y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencias. A su vez, desde Protección Civil piden «extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre ante la posibilidad de precipitaciones que localmente pueden ser intensas». Así, recomiendan como también lo hacía el presidente Illa evitar cruzar ríos, arroyos y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dg. 08:00 a dt. 02:00 h.

➡ Llindar que es pot superar: >40 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màx. 🔴 5/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Z80OzTjk81 — Meteocat (@meteocat) September 28, 2025

200 litros por metro cuadrado en 24 horas

Cabe recordar que Protección Civil tiene activada la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por intensidad de lluvia a partir de este domingo a las dos de la tarde y hasta el lunes por la noche. Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la mitad occidental del territorio, y con más probabilidad en el sur del país. Los chubascos a menudo irán acompañados de tormenta y granizo o piedra pequeña. Además, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de lluvia acumulada que puede superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas el domingo a partir del mediodía y hasta la tarde del lunes en el Baix Ebre y Montsià.

En la misma línea se ha pronunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también ha emitido alertas por lluvias y tormentas en Cataluña. Se trata de un aviso naranja ante la previsión de que a partir de las tres de la tarde se puedan acumular entre 40 y 80 litros en el litoral y prelitoral de la demarcación de Tarragona y en Lleida. Se pueden registrar 120 litros en tres o cuatro horas.