Protección Civil activa el plan Inuncat por previsión de fuertes lluvias el domingo y lunes

Cataluña vivirá un final de fin de semana y un inicio de la próxima semana extremadamente movido en el ámbito climatológico. Las previsiones de fuertes lluvias para el domingo y lunes en la mitad oeste y el sur de Cataluña han hecho que desde el servicio de Protección Civil hayan activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por el peligro de estas lluvias.
Desde el Servicio Meteorológico de Cataluña, además, se ha emitido un aviso por intensidad de lluvia a partir de este domingo a las dos de la tarde y que no tendrá fin hasta el lunes por la noche. El Meteocat alerta que las lluvias pueden ser tan intensas que lleguen a superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la mitad occidental del territorio y en el sur del país, especialmente, en el Baix Ebre y el Montsià. Las lluvias, tal como indican las previsiones, pueden ir acompañadas de tormenta, granizo o piedra pequeña. De hecho, en el Baix Ebre y el Montsià el aviso de acumulación de lluvia indica que se pueden llegar a superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas desde el domingo al mediodía hasta el lunes por la noche.
⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) September 27, 2025
➡ Dg. 14:00 a dl. 20:00 h.
➡ Llindar que es pot superar: >20 mm en 30 minuts
➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/xAX13OfEY0
#ProteccióCivil activem en Alerta el pla #INUNCAT per intensitat de pluja— Protecció civil (@emergenciescat) September 27, 2025
Es poden superar els 20l/m² en 30min demà a la tarda i fins dilluns a la meitat oest, i amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre, on també es preveu pluja acumulada de més de 100 l/m² en 24h#AlertaCat pic.twitter.com/RNuE2RC7dw
Protección Civil pide extremar las precauciones
El servicio de Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de Cataluña que en las zonas que puedan verse afectadas por estas lluvias se extremen las precauciones «en la movilidad y en las actividades al exterior ante la posibilidad de precipitaciones que localmente pueden ser intensas” y recuerdan que es recomendable evitar cruzar, a pie o en vehículo, espacios donde las lluvias puedan descargar con fuerza y provocar inundaciones o crecidas de ríos, arroyos y barrancos.