Protección Civil ha activado el plan Inuncat por lluvias muy intensas en Cataluña los días de Navidad y San Esteban. Las precipitaciones más importantes se esperan en el noreste del país, con 100 l/m² en 24 horas. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) prevé una situación de peligro por acumulación de agua.

Posem en Alerta el pla #INUNCAT⛈️ El @meteocat preveu precipitacions molt intenses (+100 l/m² en 24 h), demà i demà passat al nord-est del país. A més, hi ha previsió d'onades superiors als 4 m al litoral central i nord. #AlertaCat #ProteccióCivil https://t.co/x0oaVWDT5f pic.twitter.com/O7mOjOYmhi — Protecció civil (@emergenciescat) December 24, 2025

Temporal marítimo y nieve

Además de lluvias muy intensas, el tiempo para los próximos días prevé también temporal marítimo, con olas que pueden ser superiores a los cuatro metros en el litoral central y norte. Las olas pueden darse en el Baix y l’Alt Empordà, y con menor probabilidad en la Selva, el Barcelonès, el Maresme y el Baix Llobregat. Protección Civil ha alertado de no acercarse a zonas de riesgo como paseos marítimos y escolleras donde rompan las olas.

Nevada importante en el Pirineo de Lleida / Servei Català de Trànsit

Entre jueves y sábado, se ha emitido un aviso por nieve en comarcas del Pirineo Occidental, el Ripollès, l’Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Hay posibilidad de acumulaciones de cinco centímetros a 600 metros. Según el Meteocat, puede nevar en cotas bajas, hasta los 400 metros. El día de San Esteban, las nevadas pueden ser importantes en el Ripollès por encima de los 1.200 metros, con acumulaciones de más de 50 centímetros.

🎄 Arriba Nadal, Sant Esteve… i també una llevantada! 🌧️

📋🎅 A la llista tenim:

❄️ Neu a cotes baixes (fins a 400 m)

🌧️ Precipitacions > 100 mm al NE

🌊 Onades > 4 m al litoral

▶️⚠️ Vols veure els avisos de neu, mar i acumulació al vídeo? pic.twitter.com/GFofM5pf7J — Meteocat (@meteocat) December 24, 2025

Sin aviso a los móviles

A pesar de la situación de alerta en el conjunto de Cataluña, por el momento Protección Civil no se plantea enviar un aviso a los móviles de la ciudadanía. No obstante, la Generalitat pide extremar la precaución en los desplazamientos con coches en días de gran movilidad por las fiestas de Navidad.