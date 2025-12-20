Protección Civil ha enviado una Es-Alert por lluvias torrenciales a una docena de municipios del Barcelonés, Vallés Occidental, Vallés Oriental y sur del Maresme. El aviso es para las próximas dos horas y se pide «mucha precaución» en los desplazamientos, así como evitar cruzar ríos, rieras y barrancos y realizar actividades en zonas inundables. En el mensaje, también se recomienda evitar bajar a sótanos y subir a pisos superiores si entra agua, y llamar al 112 en caso de emergencia.

La alerta a los móviles se ha enviado a las poblaciones de Canovelles, Granollers, Parets, Montmeló, Montornès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost, Montcada, Tiana, Montgat, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. Sin embargo, Protección Civil avisa que también se puede haber recibido en zonas limítrofes.

Los registros de precipitación más destacados, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic, ya superan los 50-60 litros en varias poblaciones como Sant Fost-Mas Llombart (66,8 litros), Mollet-Estació de França (62,6 litros), Badalona-Museu (56,4 litros) y Badalona-Progrés (53,8 litros). Por otro lado, Dosrius – PN Montnegre Corredor (Maresme) supera los 22 litros, un registro que roza Granollers (Vallés Oriental) con 21,6.

Una veintena de avisos a los Bomberos por la tormenta

Hasta el momento, los Bomberos de la Generalitat han recibido una veintena de avisos por servicios relacionados con la tormenta en la Región Metropolitana Norte. Los avisos se concentran en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Sant Fost de Campsentelles (2), pero ninguno de ellos es grave. En Badalona, las salidas por acumulación de agua se han concentrado en la zona de Montigalà y en la calle de Córdoba.

