Josep Maria Botanch
20/12/2025 13:25

Protecció Civil ha enviat una Es-Alert per pluges torrencials a una tretzena de municipis del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i sud del Maresme. L’avís és per a les pròximes dues hores i es demana “molta precaució” en els desplaçaments, així com evitar travessar rius, rieres i barrancs i fer activitats en zones inundables. En el missatge, també evitar baixar a soterranis i es recomana pujar a pisos superiors si entra aigua, i trucar al 112 en cas d’emergència.

L’alerta als mòbils s’ha envaït a les poblacions de Canovelles, Granollers, Parets, Montmeló, Montornès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost, Montcada, Tiana, Montgat, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. Tanmateix, Protecció Civil avisa que també es pot haver rebut en zones limítrofes.

Els registres de precipitació més destacats, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic, ja superen els 50-60 litres a diverses poblacions com Sant Fost-Mas Llombart (66,8 litres), Mollet-Estació de França (62,6 litres), Badalona-Museu (56,4 litres) i Badalona-Progrés (53,8 litres).

Una vintena d’avisos als Bombers per la tempesta

Fins al moment, els Bombers de la Generalitat han rebut una vintena d’avisos per serveis relacionats amb la tempesta a la Regió Metropolitana Nord. Els avisos es concentren a Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) i Sant Fost de Campsentelles (2), però cap d’ells és de gravetat. A Badalona, les sortides per acumulació d’aigua s’han concentrat a la zona de Montigalà i al carrer de Còrdova.

