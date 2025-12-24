Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per pluges molt intenses a Catalunya els dies de Nadal i Sant Esteve. Les precipitacions més importants s’esperen al nord-est del país, amb 100 l/m² en 24 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una situació de perill per acumulació d’aigua.
Posem en Alerta el pla #INUNCAT⛈️ El @meteocat preveu precipitacions molt intenses (+100 l/m² en 24 h), demà i demà passat al nord-est del país. A més, hi ha previsió d'onades superiors als 4 m al litoral central i nord. #AlertaCat #ProteccióCivil https://t.co/x0oaVWDT5f pic.twitter.com/O7mOjOYmhi— Protecció civil (@emergenciescat) December 24, 2025
Temporal marítim i neu
A més de pluges molt intenses, el temps per als dies vinents preveu també temporal marítim, amb onades que poden ser superiors als quatre metres al litoral central i nord. Les onades poden donar-se al Baix i l’Alt Empordà, i amb menor probabilitat a la Selva, el Barcelonès, el Maresme i el Baix Llobregat. Protecció Civil ha alertat de no acostar-se a zones de risc com passejos marítims i esculleres on trenquin les onades.
Entre dijous i dissabte, s’ha emès un avís per neu a comarques del Pirineu Occidental, el Ripollès, l’Anoia, la Segarra, la Conca de Barberà o la Terra Alta. Hi ha la possibilitat de gruixos de cinc centímetres a 600 metres. Segons el Meteocat, pot nevar en cotes baixes, fins als 400 metres. El dia de Sant Esteve, les nevades poden ser importants al Ripollès per sobre dels 1.200 metres, amb gruixos de més de 50 centímetres.
🎄 Arriba Nadal, Sant Esteve… i també una llevantada! 🌧️— Meteocat (@meteocat) December 24, 2025
📋🎅 A la llista tenim:
❄️ Neu a cotes baixes (fins a 400 m)
🌧️ Precipitacions > 100 mm al NE
🌊 Onades > 4 m al litoral
▶️⚠️ Vols veure els avisos de neu, mar i acumulació al vídeo? pic.twitter.com/GFofM5pf7J
Sense avís als mòbils
Tot i la situació d’alerta en el conjunt de Catalunya, de moment Protecció Civil no es planteja enviar un avís als mòbils de la ciutadania. No obstant això, la Generalitat demana extremar la precaució en els desplaçaments amb cotxes en dies de molta mobilitat per les festes de Nadal.