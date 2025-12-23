Setmana hivernal a Catalunya amb gran protagonisme de la pluja, el fred i la neu, que aquest dilluns ha caigut a cotes baixes com el Montseny, Prades, el Moianès o el Collsacabra. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que aquest dimarts 23 de desembre la pluja i la neu tornaran a caure a molts punts del país. Pel que fa a la resta de la setmana, per Nadal i Sant Esteve arriba una “pertorbació mediterrània que pot comportar precipitació a molts indrets, neu a cotes relativament baixes i notable alteració marítima”. Així que el paraigua i la roba d’abrigar seran dues coses imprescindibles si marxes fora a celebrar les festes.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) December 22, 2025
A partir de dijous estarem sota el radi d'acció d'una pertorbació mediterrània que pot comportar precipitació a molts indrets, neu a cotes relativament baixes i notable alteració marítima. Tot i això, la incertesa de la predicció és molt alta.🌧️ pic.twitter.com/D4tLQ08ewP
Previsió del temps d’avui, 23 de desembre
El cel estarà molt ennuvolat o cobert arreu del país, tot i que la nuvolositat serà menys abundant a Ponent i al terç sud. De matinada han caigut els primers ruixats a la meitat est del territori, mentre que a la tarda s’espera pluja arreu de Catalunya, tot i que de manera dispersa. Amb tot, només seran precipitacions importants a les comarques de Girona, especialment a zones elevades. Durant la matinada la cota de neu ha rondat els 800 i 1.000 metres i amb el pas de les hores anirà pujant fins als 1.200-1.400 metres en general i fins als 1.600 metres al Montseny. Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran més baixes arreu.
Nadal i Sant Esteve de pluja i fred
Tot i que dimecres s’espera un dia més tranquil en general, durant la nit de Nadal arriba un embossament d’aire fred que, barrejat amb la humitat del Mediterrani, portarà pluja i neu. Tant dijous (Nadal) com divendres (Sant Esteve) la pluja serà la gran protagonista, mentre que les nevades tornaran al Pirineu i podria caure alguna enfarinada en altres zones de l’interior de Catalunya. La cota de neu se situarà per sobre dels 1.000 metres arreu, tot i que a les comarques de Lleida i Tarragona podria nevar entre els 800 i els 1.000 metres.