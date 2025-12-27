Final estrepitós del temporal de pluja i neu: les cinc alertes del Meteocat

La llevantada que ha ruixat el país per Nadal i Sant Esteve sembla que arriba a la seva fi, però abans de marxar protagonitzarà un comiat estrepitós amb pluja, vent, neu i mala mar. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat fins a cinc alertes pel mal temps. L’últim dissabte del 2025 ha començat amb algunes pluges a les comarques de Girona i Barcelona i a les Terres de l’Ebre. Però la pluja durarà tot el dia i poc o molt gairebé plourà a tot el país.
⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠— Meteocat (@meteocat) December 26, 2025
🗓 Dv. 01:00 h a dg. 01:00 h
➡ Llindar: acumulació de pluja > 200 mm en 24 hores
🟠 Grau de perill màxim: 4/6
*Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/tvU5CxCHMQ
Pluges abundants amb 300 litres per metre quadrat
Tot i que pot ploure durant tota la jornada, les precipitacions seran més febles i intermitents al Pirineu i al Prepirineu de Lleida i fins i tot podrien ser inexistents al vessant nord del Pirineu. En canvi, la pluja serà més intensa a les comarques de Girona, on s’han desbordat rius i rieres, i també a la resta del litoral i del prelitoral, on el Meteocat avisa que es poden produir tempestes fortes. La cota de neu rondarà els 1.500 i 1.700 metres en general al llarg del dia.
En tot l’episodi es poden haver acumulat localment fins a 300 litres per metre quadrat a les zones més elevades del quadrant nord-est. Pel que fa a la neu, els gruixos seran extremament abundants al Pirineu oriental, sobretot per sobre dels 1.900 metres. Al Ripollès s’acumularan més de mig metre de neu per sobre de 2.200 metres.
El cabal de quatre rius, a nivells de risc
La llevantada que fa quatre dies que assota bona part del nord-est i el litoral de Catalunya ha fet augmentar el cabal dels rius Ter, Fluvià, Muga i Manol fins a nivells de risc, segons va informar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aquest divendres. A més, hi ha una desena de rius arreu del país amb el cabal alt o molt alt. A Osona (Garrotxa), el Ter baixava a 273 metres cúbics per segon al pas per Roda de Ter, quan al matí ho feia a només 14,5. Els Bombers han fet al llarg del divendres 227 serveis arreu de Catalunya, cap d’ells greu, 89 dels quals a les comarques gironines, 60 a la regió metropolitana sud i 59 a la nord.