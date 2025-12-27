El temporal de pluges i neu d’aquest dissabte ha deixat diverses imatges de cotxes atrapats a la carretera i ha provocat prop de 900 trucades al telèfon d’emergències. Els Bombers de la Generalitat s’han activat aquest dissabte a la tarda per rescatar les persones que han quedat atrapades en embussos a la GI-4016 i a l’N-260 per l’acumulació de neu a la Cerdanya i el Ripollès. La pluja també ha arrossegat una cria de catxalot a Platja d’Aro. El país cada vegada va tornant més a la normalitat, però des de Protecció Civil encara demanen mantenir-se en alerta. Així ho ha fet saber aquesta tarda la subdirectora de l’organisme, Imma Solé, que ha lamentat que hi ha conductors que no porten l’equipament necessari per conduir sobre la neu i que això ha provocat que quedin encallats en algunes vies.
Des de Protecció Civil fan una crida a mantenir-se prudents, ja que encara es preveuen precipitacions per a la nit. La pluja també repercutirà en les crescudes dels rius, especialment al nord-est del país. A Molló (Ripollès) és on el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha registrat més precipitació, amb 72,3 litres per metre quadrat. En segon lloc hi ha el Parc Natural dels Ports, amb 63,1 i Amposta, amb 53,2. En punts com Osona s’han superat els 200 litres per metre quadrat de pluja en 24 hores. La llevantada s’ha reactivat cap al migdia amb l’entrada d’una franja de precipitacions fortes per la costa i prelitoral central i neu a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà. Malgrat que la pluja disminuirà en les pròximes hores, Imma Solé recorda que el terreny ha quedat molt moll, motiu pel qual pot haver-hi despreniments.
Un surfista desaparegut i una balena a la platja
El temporal de pluges també ha deixat imatges poc habituals a Catalunya. Per una banda, a llevantada també ha arrossegat una balena fins a Platja d’Aro, on ha quedat varada a la sorra. L’animal, mort, es trobava surant mar endins, però ha acabat arribant fins a la platja. Per altra banda, a Gavà, molt allunyats de Platja d’Aro, els serveis d’emergències han estat buscant una persona que havia desaparegut mentre feia surf durant el temporal. Els Bombers, però, han aconseguit localitzar-lo poc després amb vida.