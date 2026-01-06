Catalunya manté per a les hores vinents les alertes per fred extrem, ratxes de vent i onatge. Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat, l’onada de fred continuarà fins dimecres al migdia, mentre el pla especial per ventades segueix actiu i es demana extremar les precaucions, principalment a l’Empordà, on s’esperen ratxes de vent “molt fortes” que alteraran l’estat de la mar.
☀️ Dia de Reis assolellat.
🥶 L’ambient serà molt fred avui i demà.
☁️ Demà arribarà un front que deixarà el cel molt ennuvolat o cobert.
💨 El vent bufarà amb ratxes molt fortes.
L’onada de fred afectarà fins dimecres a migdia tot el país, amb l’excepció de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp. Durant la matinada i dimecres al matí hi haurà glaçades fortes a l’interior, i entre febles i moderades al litoral.
Possibilitat de torb (vent + neu)🌬🌨
Ventades fins als 90 km/h
Pel que fa a les ventades, a l’Alt Empordà podrien arribar fins als 90 km/h, tant la nit de dimarts com durant dimecres, i a la franja central del litoral durant la matinada de dimecres. També hi haurà ratxes de vent importants al Pirineu, el Prepirineu i el Baix Empordà, les Terres de l’Ebre, franja litoral Sud i el Segrià. El vent bufarà de component nord.
El Meteocat preveu maregassa a l’Alt i Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres i arribar a un màxim de tres metres. La intensitat més gran es concentrarà la tarda i la nit de dimarts. La zona més afectada serà el nord del cap de Creus i del cap de Begur. Es recomana allunyar-se d’espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop.
Protecció Civil ha llençat també un avís per la possibilitat de torb (neu i vent) a alta muntanya. Es tracta d’un fenomen que pot reduir molt la visibilitat i incrementar la sensació de fred.
Nou episodi intens de neu!🌨
Des de demà al migdia i durant 24 h es poden superar gruixos de 20 cm a cota 1400 m a les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà
Nevades al Pirineu
Les nevades s’intensificaran a partir de dimecres i durant 24 hores. Als 1.400 metres, els gruixos de neu podran superar els 20 centímetres, tot i que inicialment la cota mínima se situarà en els 800 metres a la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. En cotes més baixes, aquest episodi anirà acompanyat de pluja.