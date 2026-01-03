El temps no tractarà bé els Reis de l’Orient en el seu viatge cap a Catalunya. El primer cap de setmana del 2026, just abans de l’arribada de ses majestats al Principat, estarà marcat pels cels nuvolats, les precipitacions i les temperatures en clar descens, fins al punt que la tarda de diumenge s’espera activar alertes per neu en part del territori. Dissabte s’ha llevat ja amb un panorama tapat, si bé amb menys perill de precipitacions que el que resta de cap de setmana. Els núvols més amenaçadors es troben a les comarques del nord de Catalunya, al Pirineu, amb pluges rellevants al Pallars Jussà o a l’Urgell. També cauran aiguats, encara que no especialment persistents, al Solsonès. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja durant la jornada serà “feble, minsa i dispersa”, i a la immensa majoria del territori els núvols seran prims. Els cels s’aniran cobrint més durant la jornada, i apareixeran ruixats a la plana de Lleida o a l’Ebre.
Pel que fa a les temperatures, es mantindran similars a les de divendres, si bé lleugerament més elevades. A la costa central, les mínimes voltaran els 10 graus, mentre les màximes romandran suaus, entre els 12 i els 15. El panorama contrastarà amb el del Pirineu, amb mínimes de 0 o fins i tot un grau negatiu al Ripollès, el Berguedà o la Cerdanya, a on fins i tot es poden trobar instàncies de neu. També al Bages es registraran moments de temperatures negatives, així com al voltant de Girona.
Diumenge més fred
Durant la jornada de diumenge, els núvols més carregats s’aniran retirant de la costa central i de l’Empordà, on fins i tot es podran veure clarianes. Els cels romandran significativament tapats, però, tant al Pirineu com a Ponent, així com al sud del Principat, amb possibilitat de ruixats des del Pallars fins a la Terra Alta, passant pel Segrià o l’Alt Camp. Les temperatures cauran un altre cop en la segona meitat del dia, fins al punt que s’espera que el Meteocat activi l’avís per neu en bona part de les comarques de l’interior.
A Ponent, els termòmetres marcaran zero en les hores més fredes del dia, i s’espera neu al Segrià, al Pallars, l’Alt Urgell o la Vall d’Aran, si bé el fred podria estendre el fenomen cap al sud, amb l’alerta també activa a la Terra Alta o la Ribera d’Ebre. A la costa central les temperatures es mantindran estables, si bé lleugerament més baixes que dissabte, amb màximes als volts dels 10 graus i mínimes d’entre 5 graus al Maresme i 8 a Barcelona.