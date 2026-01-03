El tiempo no tratará bien a los Reyes de Oriente en su viaje hacia Cataluña. El primer fin de semana de 2026, justo antes de la llegada de sus majestades al Principado, estará marcado por cielos nublados, precipitaciones y un claro descenso de las temperaturas, hasta el punto de que la tarde del domingo se espera activar alertas por nieve en parte del territorio. El sábado ya comenzó con un panorama cubierto, aunque con menos peligro de precipitaciones que el resto del fin de semana. Las nubes más amenazadoras se encuentran en las comarcas del norte de Cataluña, en el Pirineo, con lluvias relevantes en el Pallars Jussà o en el Urgell. También caerán aguaceros, aunque no especialmente persistentes, en el Solsonès. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la lluvia durante la jornada será «débil, escasa y dispersa», y en la inmensa mayoría del territorio las nubes serán finas. Los cielos se irán cubriendo más durante la jornada, y aparecerán chubascos en la plana de Lleida o en el Ebro.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán similares a las de viernes, aunque ligeramente más elevadas. En la costa central, las mínimas rondarán los 10 grados, mientras que las máximas permanecerán suaves, entre los 12 y los 15. El panorama contrastará con el del Pirineo, con mínimas de 0 o incluso un grado negativo en el Ripollès, el Berguedà o la Cerdanya, donde incluso se pueden encontrar instancias de nieve. También en el Bages se registrarán momentos de temperaturas negativas, así como en los alrededores de Girona.

Cel cobert o molt ennuvolat amb possibilitat d'alguns plugims dispersos més probables al nord i oest del territori. Temperatura similar.



Domingo más frío

Durante la jornada del domingo, las nubes más cargadas se irán retirando de la costa central y del Empordà, donde incluso se podrán ver claros. Los cielos permanecerán significativamente cubiertos, sin embargo, tanto en el Pirineo como en Ponent, así como en el sur del Principado, con posibilidad de chubascos desde el Pallars hasta la Terra Alta, pasando por el Segrià o el Alt Camp. Las temperaturas caerán otra vez en la segunda mitad del día, hasta el punto que se espera que el Meteocat active el aviso por nieve en buena parte de las comarcas del interior.

En Ponent, los termómetros marcarán cero en las horas más frías del día, y se espera nieve en el Segrià, el Pallars, el Alt Urgell o la Vall d’Aran, aunque el frío podría extender el fenómeno hacia el sur, con la alerta también activa en la Terra Alta o la Ribera d’Ebre. En la costa central las temperaturas se mantendrán estables, aunque ligeramente más bajas que el sábado, con máximas alrededor de los 10 grados y mínimas de entre 5 grados en el Maresme y 8 en Barcelona.