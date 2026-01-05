La víspera del día de Reyes de este 2026 ha comenzado con un ambiente gélido en todo el país y con la nieve y el frío causando estragos. Las bajas temperaturas y las nubes de precipitación están haciendo que desde primera hora de la mañana diversas poblaciones de Cataluña, sobre todo al oeste y suroeste del territorio catalán, vean cómo está nevando y cómo se están produciendo las primeras afectaciones en el país.

Una de las ciudades que más se está viendo afectada es Lérida. En la capital del Poniente, la nieve comienza a cubrir las calles de la ciudad y la temperatura se sitúa en un grado bajo cero.

Lleida ciudad nevada a las 7h de lunes 5 de enero’25.

Ha disminuido la intensidad de la nevada.

Precipitación: 1,4 L/m²

Temperatura -1°

HR, 98%

Viento del oeste suroeste 10 km/h

Visibilidad mínima ~ 1,5 km.

Fotos de arriba: Albert Peruga. pic.twitter.com/WCcGwHLEzD — Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) January 5, 2026

En las carreteras leridanas la afectación comienza a notarse y es obligatorio circular con cadenas en la C-563 entre el kilómetro 6 y el 15,60 en Josa y Tuixén, en la C-462 entre el kilómetro 35 y 45 en el tramo entre Coma y La Pedra y Josa y Tuixén, en la C-233 entre el kilómetro 9,50 y el 53,20 en el tramo entre Bovera y Castelldans, en la C-12 entre el kilómetro 94,90 y 114,20 en el tramo entre Maials y Torrebesses, en la C-242 entre el kilómetro 0 y el 24,60 en el tramo entre Torrebesses y Ulldemolins y en la BV-4031 entre el kilómetro 11,00 y 26,80 en el tramo entre Castellar de n’Hug y Toses.

Así nieva a las 07:00 h en el tramo de carretera entre el Poal y Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).



Fuente: Carme Farnell pic.twitter.com/itmaoWXnfD — Meteocat (@meteocat) January 5, 2026

Dónde está nevando

Según ha indicado el Meteocat en la primera actualización de este lunes, la nieve se está registrando en Oliana (Alt Urgell) donde se ha acumulado 1 centímetro de nieve, en el Coll de Nargó (Alt Urgell), en Berga donde se acumula 1 centímetro de nieve, en Sunyer (Segrià) donde la nieve comienza a adherirse a los tejados, en La Llacuna (Anoia) donde la nieve se adhiere en superficies frías y en Falset (Priorat) donde se adhiere en alguna superficie. El Meteocat detalla que hacia las siete y media de la mañana, «la precipitación más extensa se mantiene en la depresión Central, aunque progresivamente se va desplazando hacia el sur y el este».

Cataluña, en alerta por viento, frío y nieve

Las predicciones meteorológicas para esta víspera del día de Reyes están marcadas por las inclemencias causadas por el viento, el frío y la nieve en toda Cataluña. En el Alt Empordà se ha activado la alerta de peligro moderado por viento, ya que soplará viento de componente norte y el Meteocat alerta que el umbral de aviso se podrá superar sobre todo en el norte de la comarca.

La alerta por peligro moderado por frío se ha emitido en el cuadrante noroeste del país, especialmente las comarcas de montaña. Las previsiones del Meteocat indican que las temperaturas pueden desplomarse entre las seis de la tarde y las 12 de la noche. En cuanto a la nieve, la alerta variará durante el día, a medida que se desplacen las precipitaciones, pero el peligro se concentra en el oeste del país y la Depresión Central, aunque las nevadas pueden llegar a zonas cercanas al litoral catalán.

La alerta por nieve de este lunes 5 de enero de 2026

Las previsiones meteorológicas para este lunes han obligado a que Protección Civil activara la fase de alerta del plan Procicat por las temperaturas «extremadamente bajas» a las que puede enfrentarse Cataluña. Se espera que las temperaturas se sitúen bajo cero en gran parte de la Cataluña Central y Prelitoral y cercanas a los 0 grados en el litoral. En el Pirineo, además, se prevé que las temperaturas puedan caer. El plan Ventcat se ha activado en el noreste del país y el plan Neucat en la Depresión Central, donde se esperan nevadas a cota cero.