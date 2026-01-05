La vigília del dia de Reis d’aquest 2026 ha començat amb un ambient gèlid a tot el país i amb la neu i el fred fent estralls al país. Les baixes temperatures i els núvols de precipitació estan fent que des de primera hora del matí diverses poblacions de Catalunya, sobretot a l’oest i el sud-oest del territori català, vegin com està nevant i com s’estan produint les primeres afectacions al país.
Una de les ciutats que més s’està veient afectada és Lleida. A la capital de Ponent la neu comença a enfarinar els carrers de la ciutat i la temperatura se situa en un grau sota zero.
Lleida ciutat nevada a les 7h de dilluns 5 de gener’25.— Climadelleida/meteoponent (@climadelleida) January 5, 2026
Ha minvat intensitat nevada.
Precipitació: 1,4 L/m²
Temperatura -1°
HR, 98%
Vent d’oest sudoest 10 km/h
Visibilitat mínima ~ 1,5 km.
Fotos d’alt: Albert Peruga. pic.twitter.com/WCcGwHLEzD
A les carreteres lleidatanes l’afectació comença a notar-se i és obligatori circular amb cadenes a la C-563 entre el quilòmetre 6 i el 15,60 a Josa i Tuixén, a la C-462 entre el quilòmetre 35 i 45 en el tram entre Coma i La Pedra i Josa i Tuixén, a la C-233 entre el quilòmetre 9,50 i el 53,20 en el tram entre Bovera i Castelldans, a la C-12 entre el quilòmetre 94,90 i 114,20 en el tram entre Maials i Torrebesses, a la C-242 entre el quilòmetre 0 i el 24,60 en el tram entre Torrebesses i Ulldemolins i a la BV-4031 entre el quilòmetre 11,00 i 26,80 en el tram entre Castellar de n’Hug i Toses.
Així neva a les 07:00 h en el tram de carretera d’entre el Poal i Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).— Meteocat (@meteocat) January 5, 2026
Font: Carme Farnell pic.twitter.com/itmaoWXnfD
On està nevant
Segons ha indicat el Meteocat en la primera actualització d’aquest dilluns la neu s’està registrant a Oliana (Alt Urgell) on s’ha acumulat un 1 centímetre de neu, al Coll de Nargó (Alt Urgell), a Berga on s’acumula 1 centímetre de neu, a Sunyer (Segrià) on la neu comença a agafar-se a les teulades, a La Llacuna (Anoia) on la neu s’agafa en superfícies fredes i a Falset (Priorat) on agafa en alguna superfície. El Meteocat detalla que cap a dos quarts de vuit del matí “la precipitació més extensa es manté a la depressió Central, tot i que progressivament es va desplaçant cap al sud i l’est”.
Catalunya, en alerta per vent, fred i neu
Les prediccions meteorològiques per aquesta vigília del dia de Reis estan marcades per les inclemències causades pel vent, el fred i la neu a tota Catalunya. A l’Alt Empordà s’ha activat l’alerta de perill moderat per vent, ja que bufarà vent de component nord i el Meteocat alerta que el llindar d’avís es podrà superar sobretot al nord de la comarca.
L’alerta per perill moderat per fred s’ha emès al quadrant nord-oest del país, especialment les comarques de muntanya. Les previsions del Meteocat indiquen que les temperatures poden esfondrar els termòmetres entre les sis de la tarda i les 12 de la nit. Pel que fa a la neu l’alerta variarà durant el dia, a mesura que es desplacin les precipitacions però el perill es concentra a l’oest del país i la Depressió Central, tot i que les nevades poden arribar a zones properes al litoral català.
Les previsions meteorològiques per aquest dilluns han obligat que Protecció Civil activés la fase d’alerta del pla Procicat per les temperatures “extremadament baixes” a les quals es pot afrontar Catalunya. S’espera que les temperatures que se situïn sota zero a gran part de la Catalunya Central i Prelitoral i properes als 0 graus al litoral. Al Pirineu, a més, es preveu que les temperatures puguin caure. El pla Ventcat s’ha activat al nord-est del país i el pla Neucat a la Depressió Central, on s’esperen nevades a cota zero.