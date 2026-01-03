Activada l’alerta per risc de nevades abans de Reis

El Departament de Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Neucat davant l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de possibles nevades a partir de demà diumenge a la tarda i també al llarg de dilluns, vigília de Reis. Les precipitacions en forma de neu es poden donar sobretot a les comarques de la Catalunya central, el prelitoral i el litoral.
Això sí, la subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador: assegura que, en general, no es preveu l’acumulació de gruixos elevats de neu. “No s’esperen precipitacions que puguin crear gruixos a cota zero, però sí que hem de tenir la previsió que, puntualment, en alguna zona es puguin intensificar una mica més i puguin produir gruixos més importants”, ha explicat en una atenció als mitjans de comunicació aquest dissabte al matí.
Es preveuen precipitacions a partir de la matinada de diumenge a dilluns a gran part del país. Es recomana avançar els desplaçaments previstos per evitar la mobilitat innecessària durant el dia 5 de gener
Recomanació: avançar el retorn de les vacances
Existeix, doncs, la possibilitat que els Reis de l’Orient arribin dilluns a una Catalunya enfarinada. Davant d’aquesta previsió, tant des de Protecció Civil com des del Servei Català de Trànsit (SCT) recomanen avançar el retorn de les vacances de Nadal per veure la cavalcada, evitant així la “mobilitat innecessària” el mateix dia 5. A més, en cas que el desplaçament sigui inevitable, Trànsit insta a portar cadenes, sortir amb el dipòsit ple de benzina, dur el mòbil amb la bateria al màxim i vestir amb roba d’abric.
Pel que fa a les carreteres que poden patir afectacions per les possibles nevades, el SCT apunta que són sobretot les del centre i l’oest del país. Concretament, l’Eix Pirinenc (N-260) i totes les vies perpendiculars (C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230); l’Eix C-25/A-2 i les vies perpendiculars (C‑37, C‑16, C-59, C‑14, N‑240), i l’AP-2. Les complicacions en el trànsit fruit del temporal de neu també es podrien fer notar a la xarxa secundària de totes aquestes zones.