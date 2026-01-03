Activada la alerta por riesgo de nevadas antes de Reyes

El Departamento de Protección Civil ha activado la alerta del Plan Neucat ante el aviso del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) de posibles nevadas a partir de mañana domingo por la tarde y también a lo largo del lunes, víspera de Reyes. Las precipitaciones en forma de nieve se pueden dar sobre todo en las comarcas del centro de Cataluña, el prelitoral y el litoral.

Aun así, la subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha querido enviar un mensaje tranquilizador: asegura que, en general, no se prevé la acumulación de grandes espesores de nieve. “No se esperan precipitaciones que puedan crear espesores a cota cero, pero sí que debemos tener la previsión de que, puntualmente, en alguna zona se puedan intensificar un poco más y puedan producir espesores más importantes”, ha explicado en una atención a los medios de comunicación este sábado por la mañana.

Recomendación: adelantar el regreso de las vacaciones

Existe, pues, la posibilidad de que los Reyes de Oriente lleguen el lunes a una Cataluña nevada. Ante esta previsión, tanto desde Protección Civil como desde el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) recomiendan adelantar el regreso de las vacaciones de Navidad para ver la cabalgata, evitando así la “movilidad innecesaria” el mismo día 5. Además, en caso de que el desplazamiento sea inevitable, Tráfico insta a llevar cadenas, salir con el depósito lleno de gasolina, llevar el móvil con la batería al máximo y vestir con ropa de abrigo.

En cuanto a las carreteras que pueden sufrir afectaciones por las posibles nevadas, el SCT apunta que son sobre todo las del centro y el oeste del país. Concretamente, el Eje Pirenaico (N-260) y todas las vías perpendiculares (C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230); el Eje C-25/A-2 y las vías perpendiculares (C‑37, C‑16, C-59, C‑14, N‑240), y la AP-2. Las complicaciones en el tráfico fruto del temporal de nieve también se podrían notar en la red secundaria de todas estas zonas.