Catalunya viu una vigília del dia de Reis molt marcada per la nevada que des de primera hora del matí ha emblanquinat les comarques de l’Ebre i Ponent; una nevada que ha vingut acompanyada d’un fred especialment intens que segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no marxarà de Catalunya durant tota la setmana.
En una atenció als mitjans després de la reunió tècnica de Protecció Civil el Cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha alertat que no s’ha d’abaixar la guàrdia, ja que s’espera que “dimecres torni a entrar una glopada d’aire fred acompanyada de precipitació i al Pirineu esperem una nova nevada”. Segalà assenyala que “l’aire fred continuarà” a Catalunya durant tota la setmana i que les “glaçades siguin generalitzades”. “Esperem temperatures al voltant dels 0 graus de forma generalitzada al litoral català, però a l’interior les mínimes estaran entre els tres i els vuit sota zero i al Pirineu per sota dels 10 sota zero”.
La nevada acaba el dia de Reis, però no se’n descarten de noves
Des del Meteocat assenyalen que “des de primeres hores del matí tenim una nevada activa a cotes baixes que ha entrat des de Ponent i Terres de l’Ebre i ha deixat gruixos al voltant de 3 i 4 centímetres de manera generalitzada” i que en zones del prelitoral de Tarragona i de Barcelona s’han arribat a superar els cinc centímetres i que en poblacions com Santa Coloma de Queralt s’han arribat a acumular fins a 10 centímetres. Una nevada que la previsió mostra que s’anirà “restringint cap als prelitorals, Catalunya central i comarques del nord-est” i que la cota de neu se situï entre els 300 i 400 metres, tot i que no es descarta que localment la neu pugui arribar fins a la costa. “Demà aquesta nevada la donem per finalitzada”, destaca Segalà.
Malgrat que la nevada d’aquest inici de setmana es doni per finalitzada aquest dimarts, dia de Reis, des del Meteocat demanen no abaixar la guàrdia, ja que es poden produir noves nevades, molt més locals, amb l’arribada de més aire fred aquest dimecres sobretot a zones del Pirineu i Prepirineu.
Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments
Un dels grans inconvenients de la nevada s’ha mostrat en les carreteres catalanes, on la neu ha generat un desgavell generalitzat amb carreteres tallades, l’obligatorietat de fer ús de cadenes en diverses vies i una presència generalitzada de gel i neu a prop d’una trentena de vies més. Des de Protecció Civil han demanat tenir molta cura quan les persones s’hagin de desplaçar, especialment a les primeres hores i les últimes del dia, quan és més probable que es produeixi una glaçada. Imma soler, sotsdirectora d’Emergències de Protecció Civil, ha assenyalat que “si hem de fer un desplaçament, hem de mirar on neva, quina és la situació meteorològica i mirar l’estat de les carreteres”. Des del cos de Protecció Civil demanen que en cas d’haver de fer un desplaçament s’estigui preparat en cas d’emergència, portar roba d’abric o provisions, entre altres elements.
Soler ha volgut aportar tranquil·litat especialment de cara a la tarda, assegurant que no “hi haurà cap problema perquè arribin els reis” i recomana “a les cavalcades anar molt abrigats i amb molt de compte i no enfilar-se ni posar-se davant dels vehicles”.