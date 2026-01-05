Cataluña vive una víspera del día de Reyes muy marcada por la nevada que desde primera hora de la mañana ha cubierto de blanco las comarcas del Ebro y Ponent; una nevada que ha venido acompañada de un frío especialmente intenso que según las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no se irá de Cataluña durante toda la semana.

En una atención a los medios después de la reunión técnica de Protección Civil, el Jefe del Área de Predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha alertado que no se debe bajar la guardia, ya que se espera que «el miércoles vuelva a entrar una ola de aire frío acompañada de precipitación y en el Pirineo esperamos una nueva nevada». Segalà señala que «el aire frío continuará» en Cataluña durante toda la semana y que las «heladas sean generalizadas». «Esperamos temperaturas alrededor de los 0 grados de forma generalizada en el litoral catalán, pero en el interior las mínimas estarán entre los tres y los ocho bajo cero y en el Pirineo por debajo de los 10 bajo cero».

La nevada acaba el día de Reyes, pero no se descartan nuevas

Desde el Meteocat señalan que «desde primeras horas de la mañana tenemos una nevada activa en cotas bajas que ha entrado desde Ponent y Terres de l’Ebre y ha dejado espesores alrededor de 3 y 4 centímetros de manera generalizada» y que en zonas del prelitoral de Tarragona y de Barcelona se han llegado a superar los cinco centímetros y que en poblaciones como Santa Coloma de Queralt se han llegado a acumular hasta 10 centímetros. Una nevada que la previsión muestra que se irá «restringiendo hacia los prelitorales, Cataluña central y comarcas del nordeste» y que la cota de nieve se sitúe entre los 300 y 400 metros, aunque no se descarta que localmente la nieve pueda llegar hasta la costa. «Mañana esta nevada la damos por finalizada», destaca Segalà.

A pesar de que la nevada de este inicio de semana se dé por finalizada este martes, día de Reyes, desde el Meteocat piden no bajar la guardia, ya que se pueden producir nuevas nevadas, mucho más locales, con la llegada de más aire frío este miércoles sobre todo en zonas del Pirineo y Prepirineo.

Personas en el canal del río Segre, en Lleida, cubierta de nieve. | Roger Segura (ACN)

Protección Civil pide precaución en los desplazamientos

Uno de los grandes inconvenientes de la nevada se ha mostrado en las carreteras catalanas, donde la nieve ha generado un caos generalizado con carreteras cortadas, la obligatoriedad de usar cadenas en varias vías y una presencia generalizada de hielo y nieve cerca de una treintena de vías más. Desde Protección Civil han pedido tener mucho cuidado cuando las personas tengan que desplazarse, especialmente a primeras horas y las últimas del día, cuando es más probable que se produzca una helada. Imma Soler, subdirectora de Emergencias de Protección Civil, ha señalado que «si tenemos que hacer un desplazamiento, debemos mirar dónde nieva, cuál es la situación meteorológica y mirar el estado de las carreteras». Desde el cuerpo de Protección Civil piden que en caso de tener que hacer un desplazamiento se esté preparado en caso de emergencia, llevar ropa de abrigo o provisiones, entre otros elementos.

Soler ha querido aportar tranquilidad especialmente de cara a la tarde, asegurando que no «habrá ningún problema para que lleguen los reyes» y recomienda «en las cabalgatas ir muy abrigados y con mucho cuidado y no subirse ni ponerse delante de los vehículos».