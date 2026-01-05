Cataluña atraviesa un temporal de frío y nieve que está cubriendo de blanco gran parte del país. Esta nevada en el territorio catalán está provocando que en muchas carreteras se estén produciendo diversas afectaciones. Los casos más claros se encuentran en la C-241C entre el kilómetro 6 y 16, donde la circulación ha quedado cortada por la nieve entre Sant Martí de Tous y Santa Coloma de Queralt. Una afectación que se reproduce en dos carreteras catalanas más como son la B-221 en Montmaneu entre el kilómetro 0 y el 8 y la BV-2204 en Santa Margarida de Montbui entre el kilómetro 0 y el 2.

La afectación por la nieve no solo ha cortado vías de las carreteras catalanas sino que también hace que sea obligatorio circular con cadenas en la C-14 entre el kilómetro 50 y 57, en el tramo entre Solivella y Ciutadilla, en la L-241 entre el kilómetro 0 y 7,70, en el tramo entre Ciutadilla y Vallfogona de Riucorb, en la C-462, entre el kilómetro 35 y 45, en el tramo entre Coma y La Pedra y Josa i Tuixén, la C-563 entre el kilómetro 6 y el 15,60 en Josa i Tuixén, en la BV-4031 entre el kilómetro 11 y el 26,80, en el tramo entre Castellar de n’Hug y Toses, en la L-214 entre el kilómetro 0 y 14,25 en Cervera y en la L-243 entre el kilómetro 14,25 y 16,48 en Montoliu de Segarra.

En más de una veintena de carreteras el Servei Català de Trànsit alerta de la presencia de placas de hielo y nieve en la calzada, por lo que se pide extremar las precauciones al volante y evitar desplazamientos innecesarios.

Nevada intensa en una área de servicio de la A-2, en Fonolleres | Oriol Bosch (ACN)

La A-2, colapsada durante buena parte de la mañana

Desde las ocho de la mañana la A-2 se ha visto colapsada por un accidente. Un colapso que se ha visto acentuado por las condiciones de la calzada muy delicadas debido a la nevada. Muchos vehículos se han quedado atrapados y avanzando a velocidad muy lenta entre Tàrrega y Cervera. El colapso ha sido de tal magnitud que incluso las máquinas quitanieves se han quedado atrapadas y no ha sido hasta poco antes de las once de la mañana que se ha podido descongestionar la vía. Varias patrullas de los Mossos d’Esquadra han dirigido los coches por el carril lateral para poder dar paso y permitir el acceso a las máquinas para limpiar la calzada y muchos conductores han decidido detenerse en las vías de servicio y esperar a que se arreglara la circulación.