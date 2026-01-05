Catalunya travessa un temporal de fred i neu que està emblanquint gran part del país. Aquesta enfarinada del territori català està causant que a moltes carreteres s’estiguin produint diverses afectacions. Els casos més clars es troben a la C-241C entre el quilòmetre 6 i 16, on la circulació ha quedat tallada per la neu entre Sant Martí de Tous i Santa Coloma de Queralt. Una afectació que es reprodueix a dues carreteres catalanes més com són la B-221 a Montmaneu entre el quilòmetre 0 i el 8 i la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui entre el quilòmetre 0 i el 2.
L’afectació per la neu no només ha tallat vies de les carreteres catalanes sinó que també fa que sigui obligatori la circulació amb cadenes a la C-14 entre el quilòmetre 50 i 57, en el tram entre Solivella i Ciutadilla, a la L-241 entre el quilòmetre 0 i 7,70, en el tram entre Ciutadilla i Vallfogona de Riucorb, a la C-462, entre el quilòmetre 35 i 45, en el tram entre Coma i La Pedra i Josa i Tuixén, la C-563 entre el quilòmetre 6 i el 15,60 a Josa i Tuixén, a la BV-4031 entre el quilòmetre 11 i el 26,80, en el tram entre Castellar de n’Hug i Toses, a l’L-214 entre el quilòmetre 0 i 14,25 a Cervera i a l’L-243 entre el quilòmetre 14,25 i 16,48 a Montoliu de Segarra.
A més d’una vintena de carreteres el Servei Català de Trànsit alerta de la presència de plaques de gel i neu a la calçada, motiu pel qual es demana extremar les precaucions al volant i evitar els desplaçaments innecessaris.
L’A-2, col·lapsada durant bona part del matí
Des de quarts de nou del matí l’A-2 s’ha vist col·lapsada per un accident. Un col·lapse que s’ha vist accentuat per les condicions de la calçada molt delicades per la nevada. Molts vehicles s’han quedat atrapats i avançant a velocitat molt lenta entre Tàrrega i Cervera. El col·lapse ha estat de tal magnitud que fins i tot les màquines llevaneus s’han quedat atrapades i no ha estat fins poc abans de les onze del matí que s’ha pogut descongestionar la via. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra han dirigit els cotxes pel carril lateral per poder fer pas per deixar accedir les màquines i netejar la calçada i molts conductors han decidit aturar-se a les vies de servei i esperar que s’arreglés la circulació.