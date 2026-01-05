Catalunya viu una vigília del dia de reis marcada pel fred intens i la neu a molts punts de Catalunya. Diverses carreteres estan tallades i d’altres està obligat l’ús de cadenes per poder circular. En aquest context una incidència provocada per l’avaria en la senyalització de l’estació del Prat provoca que tres línies de Rodalies -l’R2, R2 Nord i R2 Sud- hagin hagut d’interrompre el servei entre les estacions del Prat de Llobregat i Gavà i en sentit invers del Prat a l’Aeroport de Barcelona (Barcelona) des de les nou del matí d’aquest dilluns. Adif detalla que “una incidència en els desviaments entre totes dues estacions” i que el “personal d’Adif està treballant per a solucionar aquesta incidència al més aviat possible”.
⚠️Está interrumpida la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud de rodalies de Barcelona entre El Prat de Llobregat y Bellvitge por una incidencia en los desvíos entre ambas estaciones. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.— INFOAdif (@InfoAdif) January 5, 2026
La circulació de l’Alta Velocitat, interrompuda durant un quart d’hora
A primera hora del matí les línies d’alta velocitat que connecten Barcelona amb Madrid també han patit una incidència -a dos quarts de nou del matí- que afectava la gestió del trànsit entre Montagut i El Segre. Personal d’Adif s’ha acostat fins a la zona per solucionar treballant per a solucionar aquesta incidència al més aviat possible.
Al cap d’un quart d’hora, quan quedaven pocs minuts ja per les nou del matí la circulació de l’alta velocitat s’ha restablert tot i que Adif alerta que aquests trens d’alta velocitat “encara poden registrar retards fins que s’acabi de normalitzar la circulació”.
✅Está solucionada esta incidencia. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona aún pueden registrar retrasos hasta que se termine de normalizar la circulación. https://t.co/sj0WdUL9PY— INFOAdif (@InfoAdif) January 5, 2026