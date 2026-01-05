Cataluña vive una víspera del día de reyes marcada por el frío intenso y la nieve en muchos puntos de Cataluña. Varias carreteras están cortadas y en otras es obligatorio el uso de cadenas para poder circular. En este contexto, una incidencia provocada por una avería en la señalización de la estación del Prat provoca que tres líneas de Rodalies -la R2, R2 Norte y R2 Sur- hayan tenido que interrumpir el servicio entre las estaciones del Prat de Llobregat y Gavà y en sentido inverso del Prat al Aeropuerto de Barcelona (Barcelona) desde las nueve de la mañana de este lunes. Adif detalla que «una incidencia en los desvíos entre ambas estaciones» y que «personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible».

⚠️Está interrumpida la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud de rodalies de Barcelona entre El Prat de Llobregat y Bellvitge por una incidencia en los desvíos entre ambas estaciones. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 5, 2026

La circulación de Alta Velocidad, interrumpida durante un cuarto de hora

A primera hora de la mañana, las líneas de alta velocidad que conectan Barcelona con Madrid también han sufrido una incidencia -a las ocho y media de la mañana- que afectaba la gestión del tráfico entre Montagut y El Segre. Personal de Adif se ha acercado hasta la zona trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Un cuarto de hora después, cuando quedaban pocos minutos para las nueve de la mañana, la circulación de alta velocidad se ha restablecido, aunque Adif advierte que estos trenes de alta velocidad «aún pueden registrar retrasos hasta que se termine de normalizar la circulación».