Semana invernal en Cataluña con gran protagonismo de la lluvia, el frío y la nieve, que este lunes ha caído a cotas bajas como el Montseny, Prades, el Moianès o el Collsacabra. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) avisa que este martes 23 de diciembre la lluvia y la nieve volverán a caer en muchos puntos del país. En cuanto al resto de la semana, para Navidad y San Esteban llega una “perturbación mediterránea que puede conllevar precipitación en muchos lugares, nieve a cotas relativamente bajas y notable alteración marítima”. Así que el paraguas y la ropa de abrigo serán dos cosas imprescindibles si te vas fuera a celebrar las fiestas.

Previsión del tiempo de hoy, 23 de diciembre

El cielo estará muy nublado o cubierto en todo el país, aunque la nubosidad será menos abundante en Ponent y en el tercio sur. De madrugada han caído los primeros chubascos en la mitad este del territorio, mientras que por la tarde se espera lluvia en toda Cataluña, aunque de manera dispersa. Con todo, solo serán precipitaciones importantes en las comarcas de Girona, especialmente en zonas elevadas. Durante la madrugada la cota de nieve ha rondado los 800 y 1.000 metros y con el paso de las horas irá subiendo hasta los 1.200-1.400 metros en general y hasta los 1.600 metros en el Montseny. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán más bajas en todo el país.

Navidad y San Esteban de lluvia y frío

Aunque el miércoles se espera un día más tranquilo en general, durante la noche de Navidad llega una bolsa de aire frío que, mezclada con la humedad del Mediterráneo, traerá lluvia y nieve. Tanto el jueves (Navidad) como el viernes (San Esteban) la lluvia será la gran protagonista, mientras que las nevadas volverán al Pirineo y podría caer alguna nevada ligera en otras zonas del interior de Cataluña. La cota de nieve se situará por encima de los 1.000 metros en todo el país, aunque en las comarcas de Lleida y Tarragona podría nevar entre los 800 y los 1.000 metros.