Día de calma antes de la tormenta: Navidad y San Esteban de lluvia y nieve

Día de calma antes de que la llegada de una perturbación mediterránea traiga tormentas y nevadas importantes en toda Catalunya para Navidad y San Esteban. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que tanto para Navidad como para San Esteban “el tiempo será muy inestable” y que se esperan “chubascos que quedarán repartidos en gran parte del territorio y una cota de nieve que llegará a rondar los 500 metros en la meseta central”. De cara al fin de semana habrá otro cambio de tiempo y será “más tranquilo”.

Previsión del tiempo de hoy, 24 de diciembre

El día comienza con el cielo muy nublado en todo el país y hasta media mañana el sol se dejará ver poco. A partir de entonces se abrirán algunas clarianas, excepto en la vertiente norte, donde a partir de la tarde volverán las nublaciones. Al atardecer la nubosidad aumentará y a lo largo de la noche el cielo quedará cubierto a la espera de la llegada de las lluvias. De madrugada puede haber algún chubasco débil en el sur del país y por la mañana en el extremo norte. Durante la tarde también puede llover, aunque sin demasiadas ganas, en la vertiente norte del Pirineo y al final del día pueden caer cuatro gotas en las comarcas de Girona y en el litoral y prelitoral. La cota de nieve rondará los 1.200 metros.

Navidad y San Esteban de lluvia y nieve

El Meteocat avisa que el día de Navidad será un día de lluvia. Se espera precipitación de distribución irregular en todo el país, más dispersa hasta mediodía, y más extensa en la mitad norte y este durante la segunda mitad del día. La cota de nieve se situará entre los 800 y los 1.200 metros, aunque transitoriamente podrá ser más baja en valles del Pirineo y Prepirineo occidental. En puntos del prelitoral sur y de la meseta Central oscilará a lo largo del día entre los 500 y 700 metros. De cara a San Esteban, también se esperan lluvias generalizadas, aunque serán menos extensas y tanto en Poniente como en las Tierras del Ebro podrían escapar de los chubascos.