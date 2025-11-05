Vuelven las lluvias a Cataluña. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa de la llegada de un nuevo episodio de lluvias que tendrá su punto álgido este jueves, pero que puede alargarse hasta el fin de semana. “El jueves llega lluvia con una cota de nieve que irá bajando a medida que avance el día y llegará a rondar los 2.000 metros”, explican desde el Meteocat. “No se acaba aquí, porque el fin de semana llega otra perturbación que podría volver a dejar precipitación en Cataluña”.

#PrediccióMitjàTermini

🌧️❄️ Dijous arriba pluja amb una cota de neu que anirà baixant a mesura que avanci el dia i arribarà a voltar els 2.000 metres.



No s'acaba aquí, perquè el cap de setmana arriba una altra pertorbació que podria tornar a deixar precipitació a Catalunya 👇 pic.twitter.com/ffTK0Uapso — Meteocat (@meteocat) November 4, 2025

Previsión del tiempo de hoy, 5 de noviembre

El día comienza con el cielo nublado por nubes bajas en el litoral, el prelitoral y la depresión Central, mientras que en el Pirineo y en el Prepirineo el cielo estará velado por nubes altas. A partir del mediodía llegarán nubes en todo el país excepto en la cara norte del Pirineo. A partir de media mañana se esperan lluvias débiles en el litoral y en el prelitoral, aunque serán más probables y extensas durante la segunda mitad del día. A partir de la tarde la lluvia se extenderá a otros puntos del interior del territorio.

Jueves de lluvia intensa

El jueves sería el día de más lluvia, según los modelos meteorológicos del Meteocat. De madrugada ya comenzará a llover con fuerza en las Terres de l’Ebre y en el Camp de Tarragona, mientras que también se esperan lluvias menos intensas en Ponent y en el sur de Barcelona. A medida que avance el día, las lluvias se desplazarán hacia el noreste y descargarán con fuerza en la costa de Barcelona y Girona, en el Camp de Tarragona, en la Cataluña Central y en el Pirineo y en el Prepirineo oriental. El Meteocat ha activado la alerta naranja (peligro alto) en toda la costa y la alerta amarilla (peligro moderado) en el interior del país. Solo el Pirineo de Lleida se salvará del episodio de lluvias.